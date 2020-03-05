Культура

Псково-Изборский музей-заповедник опубликовал расписание серии онлайн-экскурсий

На период карантина Псково-Изборский музей-заповедник разработал серию онлайн-трансляций экскурсий, видеороликов и подкастов по музейным объектам, выставкам и отдельным фондовым предметам.

На сайте заповедника опубликовано расписание видео- и онлайн-трансляций на март, которые можно будет посмотреть ВКонтакте.

24 марта, вторник

12.00

Культурно-образовательная программа с мастер-классом «Мир забытых вещей». Онлайн-трансляция

Научный сотрудник отдела «Музейный образовательный центр» С.Д. Голубева

15.00

Онлайн-трансляция экскурсии по Власьевской башне Псковского кремля

Старший научный сотрудник отдела «Псковский кремль» - Р.А. Коваль

25 марта, среда

11.00

Онлайн-трансляция «Загадочное прошлое Псковской земли» на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Старший научный сотрудник отдела археологии - А.А. Александров

15.00

Онлайн-трансляция экскурсии по Палате воеводы в Приказной палате Псковского кремля

Старший научный сотрудник отдела «Псковский кремль» Ю.Г. Конов

26 марта, четверг

14.00

Знакомство с фондами Псковского музея. Онлайн-трансляция

Заведующая отделом научно-фондовой работы О.А. Васильева

19.00

Открывая город заново. Двор Постникова. Видеозапись

Научный сотрудник отдела «Музейный образовательный центр»

М.М. Кузьмин

27 марта, пятница

12.00

Опередивший время... Знакомство с художником Львом Бакстом

Онлайн-трансляция

Заведующая художественным отделом О.А. Алексеева

14.00

Большая восточная торговля Х века. Судьба Волжской Булгарии и Руси.

Онлайн-трансляция с экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Старший научный сотрудник отдела археологии А.В. Яковлев

31 марта, вторник

11.00

Тайны псковского жемчуга. Онлайн-трансляция

Заведующая художественным отделом О.А. Алексеева

19.00

Стена Окольного города: Покровская башня. Видеозапись

Заведующий сектором гражданского и оборонительного зодчества - А.А. Голубев

1 апреля, среда

12.00

Псков и начало русской государственности на экспозиции «Господин Псков»

Старший научный сотрудник отдела археологии - А.А. Александров

Все онлайн эфиры будут доступны и после трансляции, на стене группы «Псковский музей» Вконтакте.