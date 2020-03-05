Псково-Изборский музей-заповедник опубликовал расписание серии онлайн-экскурсий

На период карантина Псково-Изборский музей-заповедник разработал серию онлайн-трансляций экскурсий, видеороликов и подкастов по музейным объектам, выставкам и отдельным фондовым предметам.
На сайте заповедника опубликовано расписание видео- и онлайн-трансляций на март, которые можно будет посмотреть ВКонтакте.
12.00
Культурно-образовательная программа с мастер-классом «Мир забытых вещей». Онлайн-трансляция
Научный сотрудник отдела «Музейный образовательный центр» С.Д. Голубева
15.00
Онлайн-трансляция экскурсии по Власьевской башне Псковского кремля
Старший научный сотрудник отдела «Псковский кремль» - Р.А. Коваль
11.00
Онлайн-трансляция «Загадочное прошлое Псковской земли» на экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»
Старший научный сотрудник отдела археологии - А.А. Александров
15.00
Онлайн-трансляция экскурсии по Палате воеводы в Приказной палате Псковского кремля
Старший научный сотрудник отдела «Псковский кремль» Ю.Г. Конов
14.00
Знакомство с фондами Псковского музея. Онлайн-трансляция
Заведующая отделом научно-фондовой работы О.А. Васильева
19.00
Открывая город заново. Двор Постникова. Видеозапись
Научный сотрудник отдела «Музейный образовательный центр»
М.М. Кузьмин
12.00
Опередивший время... Знакомство с художником Львом Бакстом
Онлайн-трансляция
Заведующая художественным отделом О.А. Алексеева
14.00
Большая восточная торговля Х века. Судьба Волжской Булгарии и Руси.
Онлайн-трансляция с экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»
Старший научный сотрудник отдела археологии А.В. Яковлев
11.00
Тайны псковского жемчуга. Онлайн-трансляция
Заведующая художественным отделом О.А. Алексеева
19.00
Стена Окольного города: Покровская башня. Видеозапись
Заведующий сектором гражданского и оборонительного зодчества - А.А. Голубев
12.00
Псков и начало русской государственности на экспозиции «Господин Псков»
Старший научный сотрудник отдела археологии - А.А. Александров
Все онлайн эфиры будут доступны и после трансляции, на стене группы «Псковский музей» Вконтакте.