Культура

«Виртуальный Пушкинский Заповедник» предлагает своим виртуальным туристам новые видеоматериалы

Две новые записи - вебинар «Святогорская земля и древности края - их отражение в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов» и online-лекция «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский» - появились на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти видеоматериалы пополнили недавно сформированный раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни заповедника, различные развлекательные и образовательные проекты. В дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, это позволяет учреждению оставаться на связи с потенциальными посетителями.

Отметим также, что работу с «интернет-туристами» в «Михайловском» начали уже давно, фактически десять лет назад. За это время на сайте музея образовался внушительный корпус разнообразных материалов: одних только «виртуальных прогулок» по выставочным залам здесь более тридцати, при этом пользователи «всемирной паутины» могут знакомиться не только с действующими, но и с уже закрытыми экспозициями. Раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник» и далее будет регулярно пополняться, заверили в музее.