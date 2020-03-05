Культура

Фестиваль «Без_Предел» перенесен на май

В целях профилактики распространения вирусных заболеваний юбилейный хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020» перенесен на 24 мая, а отборочный тур - на 23 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Городском молодежном центре, в связи с этим прием заявок на фестиваль продлен до 15 мая.

Для участия необходимо предоставить в оргкомитет заявку одним из следующих способов:

- заполнить заявку на участие в Псковском городском молодёжном центре по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, 15;

- прислать заявку на электронную почту с пометкой «Без_Предел 2020»: pgmc-pskov@mail.ru, указав в ней: ФИО, номинацию, дату рождения, телефон и e-mail (для сольных танцоров или название коллектива, ФИО руководителя, телефон руководителя, номинацию (для коллективов);

- подать заявку во встрече мероприятия https://vk.com/bez_predel_2020 в социальной сети ВКонтакте в специальной теме.

Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте от 3 до 35 лет.