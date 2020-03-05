Культура

Псковичи могут посетить виртуальный концертный зал

МБУК «Дом Офицеров» при участии продюсерского центра «Королев продакшн» открывает новый виртуальный концертный зал. 28 марта в 16.00 в режиме онлайн выступят яркие, популярные творческие исполнителя и коллективы нашего региона.

В прямом эфире будут разыграны призы и подарки для самых активных зрителей.

«Не выходя из дома, вы сможете увидеть онлайн-концерт на удобном для вас электронном устройстве. Следите за новостями, скоро расскажем, на каких площадках будет транслироваться онлайн концерт», - рекомендуют организаторы.

Информационные партнеры проекта - Псковская Лента Новостей, ЦДИ и Первый Псковский.