Культура

Депутаты уточнили параметры программы по развитию культуры и туризма в Псковской области

Изменения в государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания на заседании 25 марта.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с предлагаемыми изменениями депутатов ознакомил заместитель председателя областного комитета по культуре Владимир Куприн. Так, в паспорте программы уточняется список участников госпрограммы. В их число входят: Государственный архив Псковской области, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник, АНО «ПсковКонцерт». Исключены из числа участников госпрограммы ГБУК «Музейное агентство Псковской области» и ГБУК «Псковский объединенный музей-заповедник» (учреждение реорганизовано).

Меняются и объемы бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы. В общей сложности он составит 17 214 193 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета - 4224350 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 6346138 тыс. рублей; из средств местного бюджета - 157600 тыс. рублей; из внебюджетных источников - 6486105 тыс. рублей.

Отдельно в пакете изменений прописаны позиции по финансированию шести подпрограмм: «Культура», «Наследие», «Туризм», «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области».

Кроме того, актуализированы целевые индикаторы программы.