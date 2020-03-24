Культура

Михаил Ведерников поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником и поблагодарил за ответственность

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников культуры региона с профессиональным праздником. Свое поздравление он разместил в личном аккаунте в соцсети Instagram.

«Когда говорят о культуре нашей земли, чаще всего имеют в виду историческое наследие древних времен, архитектурные памятники, феноменальных гениев XIX века - Александра Пушкина, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова. Однако за последние годы у нас появилось множество новых интересных фигур, которые делают большой вклад в развитие сферы культуры всего Северо-Запада. Прежде всего, это команды чуткой к запросам времени Псковской областной филармонии, смелых и продуктивных драматических театров, а также блестящие организаторы фестивалей и исторических реконструкций. Ваш труд формирует новые смыслы в регионе, помогает заново открыть Псковскую область для тысяч туристов со всех уголков страны и ближнего зарубежья», - написал он.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова

Глава региона обратил внимание, что работники культуры в условиях карантинных мероприятий снова доказали свое неравнодушие и ответственность и одними из первых приняли все меры для обеспечения безопасности своих зрителей и слушателей.

«Это сложное время. Но такое отношение запоминается на долгие годы, и я уверен, что впоследствии эти решения помогут преодолеть любые трудности. Поздравляю работников культуры Псковской области с профессиональным праздником! Благодарю вас за работу. Желаю вдохновения, сил, счастья, новых побед и всероссийского признания!» - заключил Михаил Ведерников.