Культура

«Михайловское» приглашает на online-программу ко Дню славянской письменности и культуры

Сегодня, 24 мая, когда Русская православная церковь вспоминает святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» поздравляет с Днем славянской письменности и культуры всех, кому дороги русский язык, а с ним - русские литература и искусство.

Равноапостольные Мефодий и Кирилл, учители Словенские. Репродукция с сайта: http://afanasiakirilla.moseparh.ru.

В своем небольшом обращении к коллегам, единомышленникам и друзьям заповедника директор «Михайловского» Георгий Василевич говорит о том, почему сегодняшний праздник настолько значим для людей, живущих и работающих в псковских пушкинских местах.

«Именно здесь, в псковском Святогорье, - напоминает своим слушателям Георгий Василевич, - Пушкин осознал себя поэтом. Именно здесь он был по-настоящему счастлив и признавался в этом. Именно в этих местах он «…открыл новый для себя мир, полных смыслов и тайных посланий — всего, чем живёт душа поэта».

«И вот уже более ста лет сюда приезжают люди, которые ищут ответа на самые сложные свои вопросы, - итожит Георгий Василевич, - и собеседником для них становится сам поэт. Александр Сергеевич говорит с нами на великом русском языке. Именно поэтому, когда мы вспоминаем великих просветителей Кирилла и Мефодия, мы неизменно ставим рядом с ними Пушкина - того, кто открыл нам новый язык. Язык, которому доступны самые высокие чувства, самые глубокие переживания».

Записанное в музее-усадьбе «Тригорское» поздравление с праздником от директора Пушкинского Заповедника будет доступно на официальных страницах музея в социальных сетях в 11.00. А через несколько часов, в 16.00, здесь же можно будет услышать небольшой рассказ о братьях Кирилле и Мефодии (в миру - Константине, прозванном Философом, и Михаиле). Это занятие в классе русской словесности и письменности (музейный комплекс в деревне Бугрово) проведёт научный сотрудник отдела массовых мероприятий Пушкинского Заповедника Ольга Лыжова.

Напомним, что история сегодняшнего праздника восходит к бытовавшей в Болгарии ещё в X-XI веках церковной традиции - празднованию памяти равноапостольных святых просветителей Кирилла и Мефодия. В СССР 24 мая было объявлено праздником славянской культуры и письменности в 1985 году, когда отмечалось 1100-летие преставления Мефодия. В постсоветской России постановление о ежегодном проведении «Дней славянской письменности и культуры» было принято в январе 1991 года.