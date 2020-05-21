Культура

Родинский дом культуры будет современным, отвечающим всем потребностям настоящего времени - Наталья Федорова

Родинский дом культуры будет современным, отвечающим всем потребностям настоящего времени. Каждый житель Родины найдет занятие по душе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова сегодня, 25 мая.

Она напомнила, что в здании планируется обустроить новый класс хореографии, пространство для мастер-классов, зал искусств.

«Подрядчик ведет работы в срок. Есть предложения по модернизации, чтобы дом культуры выглядел современно, чтобы в нем были пространства для каждого направления творчества», - сообщила глава района.

«Я думаю, что жители Родины будут довольны и увидят совершенно новый уровень культуры», - высказала мнение Наталья Федорова.