Культура

В «Михайловском» рассказали, какие цветы высадят в мемориальных усадьбах этим летом

К летнему сезону готовятся сотрудники службы музейных лесов и парков Государственного Пушкинского заповедника. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «зеленой службе» «Михайловского», в русских усадьбах традиционно высаживали много цветов, и имения Пушкиных, Ганнибалов, Вындомских, Осиповых и Вульфов не были исключениями из этого правила. В музее всегда помнят об этом и поддерживают эту традицию. Для усадебных цветников здесь ежегодно выращивают около сорока видов летников — декоративных садовых растений, полный жизненный цикл которых, от прорастания семени до созревания новых семян, «укладывается» в один год. Кроме этого на усадебных огородах, которые входят в экспозиционное пространство ежегодно высаживают порядка двадцати видов рассады овощных культур и пряно-ароматических растений. Общее количество подготовленной к высадке рассады ежегодно составляет порядка 60-62 тысяч штук, уточнили в музее.

В этом году на усадебные цветники будут высажены: бархатцы семи видов, душистый табак, летние хризантемы, петунии четырех сортов, циннии, виолы, лобелии, георгины, а также агератум, антиринум, вербена, лапчатка, лаватера, цинерария и другие растения.

На официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» ВКонтакте сегодня размещена небольшая фото-прогулка по теплице, размещенной на хозяйственном дворе музея, перед входом на Поэтическую поляну. Подборка фотографий сопровождена заметкой, в которой подробно рассказано, как в музее готовят рассаду. В «Михайловском» полагают, что некоторые моменты этого рассказа - как смешивается и промораживается грунт, когда лучше высевать те или иные виды цветов - будут полезны тем пользователям интернета, которые являются счастливыми обладателями дома с приусадебным участком или дачи.

Цветники в Петровском на картине Натальи Аксеновой. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Напомним, что цветочный наряд мемориальных усадеб всегда радует посетителей Пушкинского заповедника, в том числе - многочисленных фотографов и художников, как любителей, так и профессионалов. Не случайно цветы «Михайловского» часто становятся темой для выставок. Одна из последних по времени таких экспозиций была подготовлена доброхотами из Санкт-Петербурга, отрядом из Археологического клуба (ПМЦ «Лигово») под началом Всеволода Пежемского, и называлась «Стихи природы. Цветы Пушкинского заповедника» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/361891.html). А уже в нынешнем году, в преддверии календарной весны, в «Михайловском» начала работу очередная выставка из большого, многолетнего экспозиционного проекта «Бег времени» - «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной Флоры!» (гиперссылка: https://pln-pskov.ru/culture/370445.html). В большую, экспозицию, включающую в себя более сотни предметов, вошли произведения живописи и графики от пушкинского XIX до нашего, XXI века, редкие фотоматериалы, уникальные образцы декоративно-прикладного искусства.