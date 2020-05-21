Культура

Центральная городская библиотека Пскова создала пушкинские окна офлайн и онлайн

Центральная городская библиотека Пскова (библиотека на Конной) начала готовиться к Пушкинскому дню. Художница Мария Воробьева расписала окна библиотеки копиями рисунков, которые поэт оставлял на полях своих рукописей.

Напомним, Пушкинский день ежегодно отмечается 6 июня (26 мая по старому стилю) – в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В этом году Пушкину исполняется 221 год.

Как и все учреждения культуры, библиотеки города Пскова нынче будут праздновать день рождения величайшего русского поэта онлайн.

В частности, «Библиотека – Центр детского чтения» на улице Розы Люксембург со 2 по 6 июня проведет сетевую акцию «120 часов с Пушкиным», в которой могут принять участие все желающие. Для участия в акции надо прочитать на камеру любимое пушкинское произведение и выложить видео на странице https://vk.com/pushkinpskov в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #120часовсПушкиным #ПушкинПсков #Центрдетскогочтения.

Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Васиева на Октябрьском проспекте 2 июня пригласит псковичей на виртуальную презентацию книги Н. Н. Рожновой «Жизнь после Пушкина», а 4 июня - на виртуальную выставку «Мельница в деревне Бугрово».

Сотрудники «Библиотеки - Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева» на улице Юбилейной предлагают маленьким читателям поучаствовать в онлайн-викторине по «Сказке о попе и работнике его Балде», которой в этом году исполняется 190 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке, Пушкин написал эту сказку в Болдине 13 сентября 1830 года. В основу сюжета легла русская народная сказка, рассказанная няней Пушкина Ариной Родионовной в Михайловском. Впервые это произведение было напечатано в 1840 году, уже после смерти поэта, Василием Жуковским, со значительными изменениями в тексте. Из-за царской цензуры «поп» был заменен на «Кузьму», «попадья» — на «хозяйку», «поповна» — на «дочку», а «попёнок» — на «сыночка». Только в 1882 году под редакцией П.А. Ефремова была издана подлинная версия сказка.

Библиотекари приглашают всех желающих проверить себя на знание сюжета одного из самых популярных произведений Александра Сергеевича на сайте ЦБС.