Культура

Научиться создавать силуэтные портреты можно на мастер-классе из «Михайловского»

На официальных страницах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальных сетях появился интересный мастер-класс. Научный сотрудник, методист Пушкинского заповедника Надежда Шабловская знакомит интернет-посетителей музея с историей одного из самых популярных в пушкинское время жанров изобразительного искусства — силуэта. И показывает, как буквально за пару минут создать портрет, имея под рукой только бумагу, рамку, в которую можно закрепить лист, маркер или фломастер, а также источник направленного света — например, настольную лампу, которая наверняка есть в каждом доме.

Простота этой техники, рожденной, кстати, желанием сэкономить на расходах ни где-нибудь, а при дворе самого Людовика XV, удивляет: силуэтный портрет, передающий главные черты «модели» сможет выполнить даже ребёнок. И этот вид художественного творчества, убеждены в «Михайловском», может стать замечательным развлечением для всей семьи во время самоизоляции.

Посмотреть музейное занятие, посвящённое истории и технике создания силуэтного портрета можно здесь.

Напомним, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остается на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский Заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.