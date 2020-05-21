Культура

Псковский музыкант стал победителем международного дистанционного конкурса

Учащийся Детской музыкальной школы №4 города Пскова Алексей Манушин стал победителем I Международного дистанционного музыкального конкурса «Оdesa Music Olymp» (город Одесса, Украина). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Конкурс проходил по шести номинациям: фортепиано, струнно-смычковые инструменты, народные инструменты, духовые инструменты, вокал, композиция.

Юный музыкант из Пскова (преподаватель Ирина Полякова) подтвердил свой высокий исполнительский уровень, заняв 1 место среди участников в возрасте 15-18 лет в номинации «Народные инструменты».

«В конкурсе принимали участие учащиеся музыкальных школ , студенты средних и высших учебных заведений и других. В состав жюри вошли ведущие музыканты из разных стран мира», - отметили в ДМШ.