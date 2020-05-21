Культура

Памятники, которых мы достойны: Храм Георгия со Взвоза

Церковь Георгия со Взвоза построена в 1494 году и является одним из немногих сохранившихся памятников XV века, в архитектуре которого появилось немало черт, характерных для построек следующего столетия.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Псковские летописи под 1514 годом сообщают о построении каменной церкви « ... на сузвози святого Георгия..». Упоминается церковь в связи с большим пожаром в Пскове и под 1539 годом. Фрагмент плана г. Пскова составленный на основании летописи, актов и старинных чертежей и планов 1581, 1694, 1740, 1778, 1821, 1829, 1896 гг. действительным членом ПАО Ф. А. Ушаковым В XVI и XVII вв. церковь упоминается во многих источниках как «Егорий святой со взвоза на полонище». У псковских церквей велась традиция, по которой в названии храма указывалось его местоположение. Взвозами в древности назывались подъёмы от реки к берегу.

Георгиевская церковь, построенная близ крепостной стены, не раз оказывалась в центре боевых действий. Так, в 1612 г. шведские отряды пытались через выбитые ими Взвозские ворота прорваться в город, но безуспешно. В 1615 году король Густав-Адольф, в начале своего наступления на Псков хотел через эти ворота обманным путем проникнуть в город, но был дружно прогнан псковичами.

У церкви хоронили многих из тех, кто погибал здесь в жестоких схватках с неприятелем.

Первое краткое описание церкви относится к 1763 году, когда по указу святейшего Синода производилась опись церквей и их вотчин. В это время церковь значится,- «на полонище близ градских георгиевских ворот».

Храм каменный двухпрестольный с приделом во имя Петра-митрополита, с каменной колокольней. Главы обиты чешуею, кресты деревянные, обитые жестью. Иконостасы в главной и придельной церквях были резными деревянными, золоченными «на Иордане».

Церковь была обнесена вокруг деревянной оградой. При церкви находился «казенный двор», в Церковь Георгия со Взвоза в г. Пскове котором располагались деревянные постройки: изба с сенями и «магазин, в котором хранились казенные хлеба».

В XIX - начале XX вв. церковь упоминается и описывается неоднократно в клировых ведомостях. В начале XIX в. церковь находилась в ветхом состоянии; в ней не было даже службы, и она была приписана к Николаевской церкви «Со Усохи» .

В 1837 году ее отдали Псковской гимназии, в 1862 году опять приписали к Николаевской «со Усохи», а в конце XIX в. храм передали миссионерскому священнику для совершения богослужения для православных латышей.

Около 1860 г., при устройстве набережной возле церкви, была разломана часть городской стены, а в ней обнаружился замурованный склеп с дубовым гробом. В нём оказался завернутый в саван скелет, до того истлевший, что части его легко уносились дуновением ветра. Предполагают, что это был некий Псковский затворник Иван, живший 22 года в городской стене, проводя дни в посте, молчании и молитве.

В 1898 г. после произведенного большого ремонта церковь снова была сделана самостоятельной. И, судя по описанию находившейся в ней церковной утвари, она отличалась в это время богатством внутреннего убранства. Иконостас в главном храме был 4-ярусным, резной золоченный червонным золотом с 39 иконами, среди которых были и иконы древнего письма.

После революции 1917 года церковь святого Георгия была закрыта. Некоторое время использовалась под складское помещение. Сегодня в храме возобновлено богослужение, храм открыт ежедневно.