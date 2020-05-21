Культура

В день рождения Пушкина «Михайловское» рассказывает о подлинных вещах поэта из экспозиции музея

Сегодня, в день рождения А.С. Пушкина по старому стилю, Государственный музей-заповедник «Михайловское» предлагает своим интернет-посетителям узнать о том, какие подлинные вещи поэта хранятся в его пушкиногорском доме. Рассказ о немногих сохранившихся, но от этого еще более дорогих предметах пушкинского быта ведёт старший научный сотрудник музея-усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук Юлия Узенёва.

Среди предметов, о которых идет речь — железная т-образная трость, которую упоминают в своих воспоминаниях о Пушкине многие современники поэта и с какой Александр Сергеевич изобразил себя на автопортрете, оставленном на полях черновиков «Евгения Онегина». Рассказывает Юлия Узенёва и о деревянной, украшенной цветным перламутром вазочке для перьев, и о серебряном подсвечнике на одну свечу со щипцами для снятия нагара, розеткой и гасильником. Услышат посетители «виртуального музея» и о знаменитых бильярдных шарах с их непростой военной историей, и о многом другом.

Подсвечник, принадлежащий Пушкину. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Видео-рассказ Юлии Узеневой доступен на официальных страницах Пушкинского заповедника в социальных сетях.

Кроме того, сегодня музей публикует и поздравления Пушкину от интернет-пользователей.

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Напомним, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остается на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.