Культура

Территорию за Псковской областной библиотекой заасфальтируют

Территорию с «тыльной» стороны здания Псковской областной универсальной научной библиотеки заасфальтируют. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

«Сейчас мы с городом решаем вопрос, чтоб провести ряд работ по благоустройству с тыльной стороны здания, там нет асфальта. Заасфальтируем, чтоб там все выглядело достойно», - пояснил он.

В целом все строительно-монтажные работы в здании библиотеки завершены, туда уже перевозят книжный фонд, ведется оборудование рабочих мест.

«Качеством работ я доволен. Была критика, что объект получился безликий, но выполнено то, что было предусмотрено проектом. Бросать камень в сторону проектировщиков я не готов. Критиковать легко, а мы будем строить новые объекты и вводить их в строй», - подчеркнул вице-губернатор.

«Объект завершен, но сказать, когда будет торжественное открытие, пока трудно. Надеюсь, это произойдет в этом году. Возможно, это произойдет уже в июне, если не помешает коронавирус», - резюмировал Василий Осипов.