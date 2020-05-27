Культура

Посылку с ценными камнями получил Изборский музей. ФОТО

Посылку с ценными камнями получил музей-заповедник «Изборск». Ее отправили коллеги из музея геологии и минералогии Геологического института Кольского научного центра РАН, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

На фото: змеевик

На фото: астрофиллит

На фото: штаффелитовая руда

«Формирование коллекции минералов стало возможным благодаря активному сотрудничеству с местной жительницей, ветераном геологической экспедиции Людмилой Александровной Куликовой. За несколько лет в фонды музея было принято более 200 образцов полезных ископаемых, добываемых во многих месторождениях нашей страны. А посылка с образцами минералов была отправлена по ее просьбе от коллеги из города Апатиты Борисовой Валентины Владимировны», - рассказали в музее.

На фото: образец минерала чароит

На фото: флюорит с кварцем

На фото: эгирин

Государственный музей-заповедник «Изборск» выразил благодарность за переданные на постоянное хранение интересные образцы реликтов, минералов и полезных ископаемых России. Многие из них представлены в составе выставки «Камни-талисманы музея-заповедника «Изборск».