Культура

Волышово требует первостепенного внимания властей, считает Наталья Тихомирова

Экс-председатель комитета по защите объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова поделилась своим видением будущего возглавляемого ею ведомства с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой.

По мнению Натальи Тихомировой, комитет должен по-прежнему остаться отдельным направлением работы, так как защита памятников затрагивает множество аспектов в жизни города: огромное количество объектов наследия в регионе требует ежедневной заботы о них.

Наталья Тихомирова считает, что комитету и собственникам стоит обратить пристальное внимание на памятники, требующие срочного проведения работ. В качестве примера она привела «многострадальное Волышово». По ее словам, «при приложении усилий со всех сторон никаких движений пока не происходит». Она выразила надежду, что в этом году администрация Псковской области организует противоаварийные работы.

Смотрите также Тишина должна быть в комитете

Наталья Тихомирова уверена, что в настоящий момент в регионе очень важно не упускать текущий ход работ, доводить вопросы до конца и приходить к результатам.