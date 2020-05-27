Культура

Псковский музыкант победил в Международном дистанционном конкурсе

С 17 мая по 6 июня 2020 года в Одессе проходит I Международный дистанционный музыкальный конкурс Оdesa Music Olymp. Конкурс проводится для учеников и студентов музыкальных школ (колледжей), школ искусств, высших учебных заведений разных стран по инструментальным номинациям - фортепиано, скрипка, духовые, народные инструменты, а также по номинации «композиция». В состав жюри вошли ведущие музыканты из разных стран мира.

В конкурсе принял участие обучающийся детской музыкальной школы №4 Пскова Манушин Алексей (педагог Полякова И.А.). Юный музыкант завоевал 1 место в номинации «Баян» среди участников возрастной категории 15-18 лет.

Алексей - лауреат многих престижных конкурсов, стипендиат псковского областного комитета по культуре, обладатель звания «Молодое дарование России».