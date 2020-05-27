Культура

Работы подписчиков на страницы «Михайловского» в соцсетях участвуют в «Интермузее 2020»

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» участвует в международном фестивале «Интермузей», который проходит в эти дни - впервые в более чем двадцатилетней своей истории в цифровом формате.

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из собрания Пушкинского заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, для участия в фестивале в «Михайловском» подготовили ряд презентационных видео- и фотоматериалов. Интересно, что в этот раз среди последних есть снимки, сделанные не только сотрудниками Пушкинского заповедника, но и друзьями музея — активными пользователями Интернета, подписчиками официальных страниц учреждения в социальных сетях.

Напомним, что музей-заповедник «Михайловское» является традиционным участником деловой и культурной программы «Интермузея» - уникального фестиваля, не имеющего аналогов в мировой практике. В нынешнем году этот авторитетный музейный форум объединил порядка четырехсот участников, в том числе из Австрии, Великобритании, Германии, США, Франции. Впервые подключиться к событиям деловой и культурной программы фестиваля можно на YouTube-канале — в качестве зрителя или, после регистрации, на Zoom-встречах — в качестве участника с возможностью задавать вопросы.