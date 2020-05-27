Первый выпуск передачи «По секрету всему свету» выйдет на канале «Россия 1» 30 мая

Первый выпуск передачи «По секрету всему свету», посвященный Псковской области, выйдет на телеканале «Россия 1» 30 мая в 8.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре региона.
Напомним, что с 16 по 20 мая в Псковской области работала съёмочная группа телепередачи. Команда во главе с ведущей программы Ольгой Кузьминой (сериал «Кухня») посетила Псковский кремль, поучаствовала в приготовлении блюд по старинным рецептам, побывала в Михайловском, Тригорском, Ремесленном центре в Пушкинских горах, усадьб «Ореховно» в Пустошкинском районе, Мальской долине и музее-усадьбе сето (Печорский район).
«Программа получилась очень яркой, насыщенной, динамичной и познавательной!» - отметили в Туристском информационном центре.
Второй выпуск, посвященный великому русскому поэту А. С. Пушкину, выйдет 6 июня.