Культура

1648 мероприятий организовали в 2019 году учреждения культуры Пскова

1648 мероприятий организовали в 2019 году учреждения культуры Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Александр Братчиков, отчитываясь о своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

В 2019 году было организовано и проведено более 50 общегородских мероприятий. Основными стали: народный праздник «Проводы Русской Зимы. Масленица», праздничная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией, мероприятия, посвященные 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, праздничная программа ко Дню России, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени в городе Пскове, Дни города - 2019, праздничная программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации, Новогодние, Рождественские мероприятия.

В учреждениях культуры (МБУК «Городской культурный центр», МБУК «Дом офицеров», МБУ «Планетарий», МП «Парк культуры и отдыха им А.С. Пушкина) проведено 1648 мероприятий, которые посетило более 460 тысяч жителей и гостей города, сообщил глава городской администрации.

Александр Братчиков поблагодарил руководителей учреждений культуры и творческих коллективов за активное участие в подготовке и проведении всех общегородских мероприятий на высоком профессиональном уровне.



В учреждениях дополнительного образования сферы «культура» обучаются 3377 детей, реализуются более 50 авторских и инновационных программ. При детских музыкальных школах работают 40 творческих коллективов. Более 350 учащихся дополнительного образования детей сферы «Культура» стали лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей различных уровней.

Учащиеся музыкальных и художественной школ стали стипендиатами губернатора Псковской области, обладателями премии «Юные дарования Псковщины». Алена Кошиль, ученица спецкласса для особо одаренных детей Детской художественной школы, одержала победу в Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России».

Для реализации творческих потребностей жителей города при учреждениях культуры создано и работают около 100 клубных формирований (творческих коллективов, клубов и гостиных по интересам), 48 самодеятельных творческих коллективов, из них 21 - имеющих звание «народный», «образцовый» и «заслуженный коллектив народного творчества».

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» вошел в число победителей III зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов, который прошел с 27 по 30 июня в Твери в рамках реализации нацпроекта «Культура». Коллектив получил звание лауреата и стал обладателем Грантовой поддержки в 2 млн рублей.