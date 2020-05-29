Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ипотека госпрограмма 2020
Резиновые сапоги: за и против
Дом, где хочется остаться
Нескучная самоизоляция
Недооцененный город
О коронавирусе и дистанционном мучении
Рейтингомер: о логике и справедливости
Пушкинский фестиваль онлайн
Зрелище для плебеев
Найти и обезвредить
Телефон прямого эфира 56-73-72
рывок нацпроекта «культура»
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Культура 29.05.2020 16:568 Церковь преткновения 30.05.2020 09:000 Где глаза у мельничных жерновов и зачем в доме крупорушка можно узнать на «Фестивале хлеба» в «Михайловском» 29.05.2020 16:568 Церковь преткновения 29.05.2020 10:431 На сохранение памятников в Псковской области выделено 1,35 млрд рублей 29.05.2020 10:380 1648 мероприятий организовали в 2019 году учреждения культуры Пскова 28.05.2020 20:480 Первый выпуск передачи «По секрету всему свету» выйдет на канале «Россия 1» 30 мая
 
 
 
Самое популярное 28.05.2020 14:0218 Пропавшая в Псковском районе девочка утонула 28.05.2020 16:240 Опубликовано фото и видео с места обнаружения тела девочки в реке Кебь 29.05.2020 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 27.05.2020 14:309 Возбуждено уголовное дело по признакам убийства девочки в Псковском районе 28.05.2020 10:0419 51 новый случай COVID-19 выявлен в Псковской области за сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Где глаза у мельничных жерновов и зачем в доме крупорушка можно узнать на «Фестивале хлеба» в «Михайловском»

30.05.2020 09:00|ПсковКомментариев: 0

Публикацией фото- и видеоматериалов с «Хлебного пути»  Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня в 10.00 открывает на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» online-фестиваль в рамках проекта «Хлебное место». Напомним, что этот проект, разработанный пушкиногорскими музейщиками, посвящён истории мукомольного и хлебопекарного дела на территории бывшего Опочецкого уезда Псковской губернии в пушкинское и послепушкинское время; в мае прошлого года он был признан победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Водяная мельница в «Пушкинской деревне» в Бугрово на картине Полины Колдомасовой (2008; из собрания музея-заповедника «Михайловское»).

Съёмки, выбранные для стартового фестивального показа, были сделаны в ходе экспедиций «Хлебный путь» — пяти выездов к десяти местам бытования мельниц на территории современного Пушкиногорского района. «В организации и проведении экспедиций, а также затем, в ходе описания их результатов, равно как и в сборе архивных и информационных материалов большое участие приняла местная, пушкиногорская общественная организация «Клуб «Патриот». Кроме того, большую помощь музейщикам оказали сотрудники Опочецкого краеведческого музея, «Клуб Пушкиногорских джиперов», группа «Аэросъемка. Пушкинские Горы», Экскурсионная пасека «Пчелиная усадьба», другие жители Пушкиногорского района», — рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель проекта, начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова.

Тем самым проект в полной мере выполнил основную задачу конкурса «Культурная мозаика…», основным организатором которого является Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Эта задача — содействие развитию малых городов и сёл России с ориентацией на разработку и воплощение в жизнь, прежде всего, тех долгосрочных социокультурных проектов, которые направлены «…на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Кроме того, Наталья Виноградова напомнила, что вдохновлённые новым, познавательным и полезным делом участники экспедиций, а именно — группа пушкиногорских энтузиастов под началом Владимира Виноградова, хозяина экскурсионной пасеки, — даже задумали создать новый туристический маршрут, а возможно даже и музей в Захино, где, по дороге из Пушкинских Гор на Опочку, в конце XIX — начале ХХ века располагался Турбиностроительный завод Альберта и Эдуарда Тиме. Сейчас на выкупленном ими участке земли ведётся благоустройство территории, а о том, как движется эта работа можно узнавать, например, в  группе «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в социальной сети «ВКонтакте».

Продолжат сегодняшний «Фестиваль хлеба» другие, разнообразные по характеру и направленные на различные сегменты зрительской аудитории материалы проекта. Среди них — видео-зарисовки и музейные уроки, разработанные специалистами «Михайловского». В числе фестивальных премьер — рассказ музейного мельника (хранителя музея-мельницы в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово) Сергея Ешина о том, как производят долив и обработку жерновов и как собирается ручной мукомольный постав. Из почти десятиминутного видео «виртуальные» зрители фестиваля узнают много интересного. Например, где у жерновов глаза? Зачем на каменные круги наносят лучи и почему на нижнем и верхнем жерновах эти лучи должны «поворачивать» в разные стороны? Или: для чего мельнику циркуль и  какой инструмент называют «рябчиком»? — проч., проч. В конце записи можно увидеть, как на вновь собранном поставе Сергей Ешин размалывает пшеницу, которая вызрела в прошлом году на Куликовом поле — в дружественном «Михайловскому» российском заповеднике, с которым у псковских музейщиков давние и прочные связи.

Видео с Сергеем Ешиным, а также запись музейно-просветительного занятия «От сохи до каравая» будут доступны посетителям музейных страниц Пушкинского Заповедника в социальных сетях с 12.00.

Новые фестивальные «интернет-события» будут появляться на странице Пушкинского Заповедника в социальной сети каждый час, до 17.00, уточнили в «Михайловском».  

Теги: #Пушкинский фестиваль #культура #фестиваль #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы изменения в закон, дающие возможность голосовать на выборах дистанционно?
В опросе приняло участие 1535 человек
30.05.2020, 10:020 Названа зарплата диспетчера в Пскове 30.05.2020, 09:540 Премьер-министр Михаил Мишустин поручил выделить средства на поддержку аэропортов 30.05.2020, 09:291 Штраф назначен бывшему инспектору Псковской таможни за пропуск автомобиля с 300 кг гашиша 30.05.2020, 09:000 Где глаза у мельничных жерновов и зачем в доме крупорушка можно узнать на «Фестивале хлеба» в «Михайловском»
29.05.2020, 23:521 «Акценты» Донецкого: Отложенное торжество, Ульяна Михайлова «вне игры» и любовь-онлайн 29.05.2020, 23:080 Трамп разорвал отношения с ВОЗ 29.05.2020, 22:311 Путин подписал указ о проведении парадов и салютов в честь 75-летия Победы 24 июня 29.05.2020, 21:512 «Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского: Про интервью Жанны Малышевой
29.05.2020, 21:310 Минюст убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы 29.05.2020, 21:000 Россельхознадзор обнаружил в Пскове фиктивную организацию по выдаче ветеринарных документов 29.05.2020, 20:424 Путин объявил 24 июня нерабочим днем 29.05.2020, 20:120 Псковские эксперты на Международном салоне образования представили опыт региона в организации летнего детского отдыха
29.05.2020, 19:571 Россиянам пообещали не возвращать ограничения из-за коронавируса 29.05.2020, 19:301 Из-за закрытого Троицкого моста Псков встал в пробках. ФОТО 29.05.2020, 19:260 Адвокатская палата Псковской области провела день бесплатной юридической помощи 29.05.2020, 19:235 Вопросы подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию обсудили сотрудники псковских избиркомов
29.05.2020, 19:030 В Псковской области расширен перечень отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения COVID-19 29.05.2020, 18:3415 Указом губернатора на срок по 19 июня продлены ограничительные мероприятия 29.05.2020, 18:310 Проект физкультурно-оздоровительного комплекса из Ярославля используют в Псковском районе 29.05.2020, 18:220 Три участка из пяти заасфальтированы на дороге Заполье – Гдов в Плюсском районе
29.05.2020, 18:190 Михаил Ведерников раскритиковал процесс благоустройства городского вала в Опочке 29.05.2020, 18:150 Думать не о себе, а о ребенке: Русская Классическая гимназия в Пскове объявила набор учеников в 1 и 2 классы 29.05.2020, 18:063 Более 2 тысяч общественных наблюдателей будут следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию в Псковской области 29.05.2020, 18:042 Интерактив: Транспортный коллапс случился на Запсковье из-за перекрытия Троицкого моста
29.05.2020, 18:030 «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников на май 2020 года 29.05.2020, 18:020 Опочецкий врач находится в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом 29.05.2020, 17:590 Кирпичный дом загорелся в Дедовичском районе 29.05.2020, 17:550 Псковский облсовпроф опубликовал отчет о деятельности за пять лет
29.05.2020, 17:540 В июне погода в Псковской области будет носить неустойчивый характер 29.05.2020, 17:480 Волонтеры, которые помогали людям во время режима самоизоляции, получат деньги 29.05.2020, 17:420 Реанимобиль со встроенным аппаратом ИВЛ поступит в  Псковскую областную больницу в начале следующей недели 29.05.2020, 17:400 В Опочецком районе двое должников по алиментам получили 10 суток административного ареста
29.05.2020, 17:350 Житель Дновского района получил 200 часов исправительных работ за угрозу убийством 29.05.2020, 17:306 Интерактив: Школу замотали лентой 29.05.2020, 17:220 Герман Петрушко: Строительство «Титан-Полимера» - новый толчок для развития всего бизнеса Псковской области 29.05.2020, 17:130 В исправительных учреждениях Псковской области действует услуга «ФСИН-покупка»
29.05.2020, 17:100 Сбербанк сообщил руководителям профсоюзных учреждений, что кредиты на выплату зарплаты могут быть получены в ближайшее время 29.05.2020, 17:060 Бытовые вопросы прибывшей из-за рубежа группы решают в Невельском районе 29.05.2020, 17:000 Почта России доставила благотворительный груз для псковских медработников 29.05.2020, 16:568 Церковь преткновения
29.05.2020, 16:533 В Пскове появится отряд «Лиза Алерт» после трагедии в Кеби 29.05.2020, 16:510 Псковская таможня поздравляет ветеранов таможенной службы 29.05.2020, 16:500 Поп, рок и песни под гитару: в Псковском кремле появилась музыкальная тусовка 29.05.2020, 16:473 В Новокузнецке женщину высадили из трамвая за отсутствие маски
29.05.2020, 16:426 Псковский химик: Научное сообщество области приветствует все начинания «Титан-Полимера» 29.05.2020, 16:347 Кандидат на пост руководителя псковского облсовпрофа: Ульяна Михайлова - яркий общественник и личность 29.05.2020, 16:322 Великолукская прокуратура приглашает к участию в конкурсе антикоррупционной рекламы 29.05.2020, 16:300 «Двое на одного» с Игорем Ивановым. ВИДЕО
29.05.2020, 16:280 Медиаменеджер расскажет школьникам Пскова о профессиях будущего  29.05.2020, 16:270 Без химических предприятий в стране случится коллапс, заявил эксперт 29.05.2020, 16:200 Меры поддержки бизнеса в условиях коронакризиса. ЛОНГРИД 29.05.2020, 16:131 Кто и как ищет неизвестных солдат в Псковской области
29.05.2020, 16:000 Псковичей приглашают принять участие в онлайн-турнире по набиванию мяча 29.05.2020, 15:580 Сбербанк первым в России запустил сервис удаленного открытия счета эскроу 29.05.2020, 15:533 Герман Петрушко поздравил химиков с профессиональным праздником 29.05.2020, 15:490 Безработный красногородец похитил велосипед на глазах у владелицы
29.05.2020, 15:402 Псковский облсовпроф подготовит программу по путевкам в санатории для работников-борцов с коронавирусом 29.05.2020, 15:321 Фотофакт: Ремонт тротуара на мосту Александра Невского 29.05.2020, 15:253 Семья 3-летней Вари Поповой просит неравнодушных граждан воздержаться от посещения похорон 29.05.2020, 15:190 Сбербанк снижает ставку по всем видам эквайринга для медицинских учреждений
29.05.2020, 14:480 Псковское региональное отделение ЛДПР поблагодарило медиков за вклад в борьбу с коронавирусом 29.05.2020, 14:460 Волонтеры занялись расчисткой уникального кедровника в Островском районе 29.05.2020, 14:251 Псковская область занимает второе место в СЗФО по уровню безработицы 29.05.2020, 14:254 Игорь Иванов: Уголовные дела Ульяны Михайловой негативно отразились на репутации Псковского облсовпрофа
29.05.2020, 14:080 Тело второй девочки в Островском районе нашли в полутора километрах от места вхождения в воду 29.05.2020, 14:000 В несколько раз выросло количество звонков в региональную инспекцию труда из-за коронавируса 29.05.2020, 13:580 Директор «Горводоканала» попросил не штрафовать его сотрудников за заезд на зеленую зону во время устранения аварий 29.05.2020, 13:5412 Михаил Ведерников: Эпидемия коронавируса не планирует уходить
29.05.2020, 13:491 В лето без долгов: как оплатить коммуналку на самоизоляции 29.05.2020, 13:494 Ремонт Рижского проспекта изменит привычную конфигурацию «кармана» на автобусной остановке «Юбилейная» 29.05.2020, 13:471 Исполнять обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Пскова будет Ирина Стаканова 29.05.2020, 13:450 В Пскове сотрудники следственного управления оказали помощь в благоустройстве города
29.05.2020, 13:440 СМИ включили в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей 29.05.2020, 13:430 Для выпускников техникумов и колледжей в Псковской области могут отменить экзамены 29.05.2020, 13:430 Кадровые перестановки в Псковском облсовпрофе возможны в случае избрания нового председателя 29.05.2020, 13:370 К ответственности привлекут виновных лиц за неотремонтированные дороги в Пыталово
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.