Культура

Где глаза у мельничных жерновов и зачем в доме крупорушка можно узнать на «Фестивале хлеба» в «Михайловском»

Публикацией фото- и видеоматериалов с «Хлебного пути» Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня в 10.00 открывает на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» online-фестиваль в рамках проекта «Хлебное место». Напомним, что этот проект, разработанный пушкиногорскими музейщиками, посвящён истории мукомольного и хлебопекарного дела на территории бывшего Опочецкого уезда Псковской губернии в пушкинское и послепушкинское время; в мае прошлого года он был признан победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

Водяная мельница в «Пушкинской деревне» в Бугрово на картине Полины Колдомасовой (2008; из собрания музея-заповедника «Михайловское»).

Съёмки, выбранные для стартового фестивального показа, были сделаны в ходе экспедиций «Хлебный путь» — пяти выездов к десяти местам бытования мельниц на территории современного Пушкиногорского района. «В организации и проведении экспедиций, а также затем, в ходе описания их результатов, равно как и в сборе архивных и информационных материалов большое участие приняла местная, пушкиногорская общественная организация «Клуб «Патриот». Кроме того, большую помощь музейщикам оказали сотрудники Опочецкого краеведческого музея, «Клуб Пушкиногорских джиперов», группа «Аэросъемка. Пушкинские Горы», Экскурсионная пасека «Пчелиная усадьба», другие жители Пушкиногорского района», — рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель проекта, начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова.

Тем самым проект в полной мере выполнил основную задачу конкурса «Культурная мозаика…», основным организатором которого является Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Эта задача — содействие развитию малых городов и сёл России с ориентацией на разработку и воплощение в жизнь, прежде всего, тех долгосрочных социокультурных проектов, которые направлены «…на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Кроме того, Наталья Виноградова напомнила, что вдохновлённые новым, познавательным и полезным делом участники экспедиций, а именно — группа пушкиногорских энтузиастов под началом Владимира Виноградова, хозяина экскурсионной пасеки, — даже задумали создать новый туристический маршрут, а возможно даже и музей в Захино, где, по дороге из Пушкинских Гор на Опочку, в конце XIX — начале ХХ века располагался Турбиностроительный завод Альберта и Эдуарда Тиме. Сейчас на выкупленном ими участке земли ведётся благоустройство территории, а о том, как движется эта работа можно узнавать, например, в группе «Турбиностроительный завод братьев Тиме» в социальной сети «ВКонтакте».

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Продолжат сегодняшний «Фестиваль хлеба» другие, разнообразные по характеру и направленные на различные сегменты зрительской аудитории материалы проекта. Среди них — видео-зарисовки и музейные уроки, разработанные специалистами «Михайловского». В числе фестивальных премьер — рассказ музейного мельника (хранителя музея-мельницы в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово) Сергея Ешина о том, как производят долив и обработку жерновов и как собирается ручной мукомольный постав. Из почти десятиминутного видео «виртуальные» зрители фестиваля узнают много интересного. Например, где у жерновов глаза? Зачем на каменные круги наносят лучи и почему на нижнем и верхнем жерновах эти лучи должны «поворачивать» в разные стороны? Или: для чего мельнику циркуль и какой инструмент называют «рябчиком»? — проч., проч. В конце записи можно увидеть, как на вновь собранном поставе Сергей Ешин размалывает пшеницу, которая вызрела в прошлом году на Куликовом поле — в дружественном «Михайловскому» российском заповеднике, с которым у псковских музейщиков давние и прочные связи.

Видео с Сергеем Ешиным, а также запись музейно-просветительного занятия «От сохи до каравая» будут доступны посетителям музейных страниц Пушкинского Заповедника в социальных сетях с 12.00.

Новые фестивальные «интернет-события» будут появляться на странице Пушкинского Заповедника в социальной сети каждый час, до 17.00, уточнили в «Михайловском».