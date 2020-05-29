Культура

Выставку документов «Война. Победа. Память» подготовил псковский Государственный архив

Выставку документов «Война. Победа. Память» подготовил Государственный архив Псковской области.

Как сообщается в сообществе архива ВКонтакте, выставка включает в себя уникальные фотодокументы.

«Представить материалы планировалось в привычном для выставок формате в канун Великой Победы. Однако в условиях распространения коронавирусной инфекции мы переформатировали планы и организовали знакомство с нею в сети интернет. Экспозиция выставки, как и ее название, состоит из трех частей. Первая уже представлена на нашем сайте», - подчеркнул руководитель архива Валерий Кузьмин.

Выставка посвящена истории партизанского движения. На Псковщине действовали 29 Ленинградских и Калининских партизанских бригад, в которых насчитывалось более 57 тысяч человек. Партизанская война продолжалась 32 месяца.

Выставка подготовлена в рамках мероприятий Года Памяти и Славы. Посмотреть документы и фотоматериалы можно здесь