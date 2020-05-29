Культура

В Великолукском театре завершен 100-й сезон. ВИДЕО

В Великолукском драматическом театре завершен юбилейный 100-й сезон, ставший самым коротким за всю историю театра города. Руководство и актеры подготовили видеоролик, в котором рассказали о достижениях за прошедший театральный год.

«Многие планы не были реализованы, но многое было и достигнуто. Мы прощаемся с тобой, наш преданный зритель, и очень надеемся, что осенью двери нашего театра откроются для вас! Ждем вас в новом 101-м сезоне!» - сообщается в официальной группе театра в социальных сетях.