Культура

В Псковской областной библиотеке стартовал проект «Книжный антинаркофест»

Специалисты Центра социальной, деловой и правовой информации Псковской областной универсальной научной библиотеки с 1 июня запустили виртуальный проект «Книжный антинаркоФест». Проект приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Идея проекта – показать все многообразие изданий художественной, научной, научно-популярной литературы по проблеме наркомании и преодолении зависимости.

В течение месяца на примере произведений русской и зарубежной литературы специалисты библиотеки будут обращаться к проблеме наркомании, проследят путь разрушения сознания героев и моральных ценностей, узнают, как мифы о наркотизме влияют на здоровье и поведение людей; что чувствуют и ощущают близкие люди, которые живут рядом с наркоманами.

Ознакомиться с первым обзором «Опиумная война классиков английской литературы» можно на сайте библиотеки