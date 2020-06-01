Культура

«Сказку о Салтане и Гвидоне» дарят в День защиты детей театр «Пушкинская школа» и музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня, в Международный день защиты детей, на официальной странице Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте» можно посмотреть один из лучших спектаклей Санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера» — «Сказку о Салтане и Гвидоне».

Сцена из спектакля «Сказка о Салтане и Гвидоне» в дни гастролей «Пушкинской школы» в «Михайловском». Фото: Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта работа труппы — в фаворитах у публики от мала до велика: на спектакль ходят семьями и по несколько раз, с неизменным удовольствием. Это представление — игровое в лучшем смысле этого слова. Актеры здесь от души дурачатся: поют «Ветер по морю гуляет» всякий раз на разные мотивы: от песенки про чудо-остров Чунга-Чанга до Yellow Submarine, отплясывают вокруг белочки, играют в волейбол бочкой с царицей и младенцем, дерутся из-за фотографии Гвидоновой жены… — собственно, каждую секунду что-то придумывают. За балаганом, впрочем, явно проступает главная идея сказки — будьте не злобными и все, в конце концов, сложится, и «Бог вас, дети, наградит».

Предваряя показ спектакля, его постановщик Владимир Рецептер читает фрагмент из книги Анны Ахматовой «Пушкин и дети», а также напоминает слова Тургенева о русском языке, как нашей защите и опоре. Кроме того, Владимир Рецептер говорит и о важной роли старших в жизни каждого ребёнка: «Защищать детей родительское дело и только с их помощью дети научатся и сами защищаться».

Запись спектакля «Пушкинской школы» будет доступна зрителям с 18.30.

Помимо этого в социальной сети музей-заповедник «Михайловское» размещает сегодня, в честь праздника, материалы о детской студии, работающей при Пушкинском Заповеднике. Также здесь можно посмотреть фильм «День чудесный», в котором использованы рисунки с выставки «Пушкин глазами детей» в московском музее поэта на Пречистенке, и прочесть небольшую статью о детях Пушкина и о том, каково было поэту ощущать себя отцом семейства, которое «…умножается, растет, шумит около меня» (автор публикации — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Пушкинского заповедника Юлия Узенёва).