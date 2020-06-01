Культура

О советских литераторах-именинниках — продолжателях традиций Пушкина вспоминают в музее-заповеднике «Михайловское»

К столетию со дня рождения замечательного русского советского поэта и переводчика, участника Великой Отечественной войны Давида Самойлова сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сегодня публикует интересные документы. Это шуточный стихотворный автограф поэта в музейной книге почётных посетителей 1985 года и подпись-посвящение на машинописном экземпляре стихотворения «Михайловское» («Деревья пели, кипели, переливались, текли…»), датированная октябрём 1972 года.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей, в сентябре 1985 года поэт вместе с женой и двумя сыновьями посетил псковские пушкинские места, встречался с сотрудниками музея, читал им свои стихи. В своём дневнике Самойлов записал: «…Гейченко прислал машину, и мы полдня с милой Надей Николаевой бродили по Михайловскому, ездили в Тригорское и Петровское. Несколько раз вышибала слезу. Пили чай у Гейченко. Выступал перед небольшим сбором сотрудников заповедника. Приятная жена Гейченко. Сам он человек разный, но на нём всё держится. В нём и тщеславия, фанатизм, и организаторские способности. Подарил нам свою книгу и путеводитель по заповеднику, прекрасно изданный».

Автограф Давида Самойлова из архива Пушкинского Заповедника

Кроме того, вчера в музее отметили и годовщину со дня рождения другого советского писателя, классика отечественной литературы и «вечного военкора Великой Отечественной», лауреата Госпремии СССР и кавалера ордена Красной Звезды — Константина Паустовского. У гостей «Виртуального заповедника», точнее — посетителей официальных страниц «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» и в Instagram’e — есть возможность прогуляться по парку в мемориальной усадьбе поэта вместе с научным сотрудником Пушкинского Заповедника Екатериной Фёдоровой и посмотреть на «приют отшельника», как назвал этот уголок земли сам писатель, глазами Паустовского. Экскурсовод напоминает, что Константин Георгиевич бывал в «Михайловском» не единожды, и до войны, и после, а его впечатления от этих удивительных мест легли в основу его произведений: очерков «Михайловские рощи» и «Ветер скорости», пьесы «Наш современник» и романа «Дым Отечества».

Напомним: несмотря на то, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи со своими друзьями и потенциальными посетителями. На официальном сайте «Михайловского», в разделе «Виртуальный Пушкинский Заповедник» и на страницах музея в соцсетях регулярно появляются новые материалы: экскурсии, архивные записи творческих встреч и спектаклей, фоторепортажи, многое другое.