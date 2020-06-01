Культура

Пушкинского «Евгения Онегина» чаще других книг слушают в аудиоформате поклонники поэзии

Роман в стихах «Евгений Онегин» и повесть «Капитанская дочка» Александра Пушкина являются лидерами по прослушиваниям у пользователей Storytel среди других произведений автора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса аудиокниг.

«6 июня - день рождения Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Значение, которое оказал Пушкин на русский язык и всю русскую культуру, сложно переоценить. Поэта считают основоположником современного русского языка. К торжественной дате в этом году крупнейший сервис аудиокниг впервые приготовил интересные статистические факты о том, насколько Пушкин востребован у сегодняшних слушателей в России и за рубежом, какие произведения слушают чаще всего и кто больше популярен - Пушкин-поэт или Пушкин-прозаик», - рассказали в пресс-службе.

Согласно рейтингу, Пушкин является первым по популярности среди всех поэтов. Второе место по прослушиваниям занимает Борис Пастернак, третье - Михаил Лермонтов. Наиболее популярным поэтическим произведением автора стал роман в стихах «Евгений Онегин».

Среди прозаических произведений автора лидирует повесть «Капитанская дочка», за ней следуют «Дубровский», «Пиковая дама» и «Повести Белкина». Как уточнили в сервисе, стихи Пушкина и его проза набирают одинаковое количество прослушиваний, при этом ежегодно книги писателя больше всего слушают в ноябре и в апреле - перед заключительными сочинениями, экзаменами и зачетами.

Кроме того, интересом со стороны слушателей пользуются и сказки Пушкина. Самой популярной стала «Сказка о царе Салтане», за ней идут «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне» и «Сказка о золотом петушке».

«Пушкин входит в топ-5 самых популярных русских классиков. Здесь лидирует Л. Н. Толстой. За ним с небольшим отрывом идет Ф. М. Достоевский. На третьем месте - Н. В. Гоголь, на четвертом - А. П. Чехов, на пятом - А. С. Пушкин, а на шестом - И. В. Тургенев», - заключили в сервисе.