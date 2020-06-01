Культура

Миссионер из Лондона и поэт из Кёльна приняли участие в акции псковской библиотеки

Центральная городская библиотека города Пскова подвела итоги сетевой акции «#Бродский_ВСЛУХ» к 80-летию поэта, которая проходила с 20 апреля по 31 мая. Участники акции снимали видео, как они читают стихотворения Бродского, и размещали свои видеоролики в специальной группе «ВКонтакте».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, из городской акция переросла сначала во всероссийскую, а потом и в международную. В ней приняли участие не только псковские любители Бродского, но также поклонники его поэзии из Хабаровска, Уфы, Красноярского и Ставропольского края, республики Марий Эл, Свердловской, Ростовской и Московской областей.

Коме того, стихотворения Бродского для этой акции прочитали вслух иностранные друзья Центральной городской библиотеки Пскова: миссионер из Лондона, переводчик Библии на цыганский язык Вольдемар Калинин, актер и режиссер из театра «Йорик» (Резекне, Латвия) Айвар Пецка и поэт из Кёльна Демьян Фаншель.

Среди известных псковичей, которые сняли для этой акции видео, - актер Псковского театра драмы Виктор Яковлев, художник Анатолий Жбанов, поэтесса Вита Пшеничная.