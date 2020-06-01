Культура

Российские музеи откроют в середине июля

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что культура будет постепенно возвращаться к жизни - с середины июля откроются музеи.

По словам вице-премьера, культура поэтапно будет возвращаться к привычной жизни с четким соблюдением мер безопасности. Однако дата в каждом регионе будет своя, сообщает РИА Новости.

«Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля… Речь идет пока только об индивидуальных посещениях», - сказал Дмитрий Чернышенко на брифинге.

В свою очередь глава Минкультуры Ольга Любимова считает, что для возобновления работы музеям потребуется полтора месяца. «Мы немножко повременим с групповыми экскурсиями, которые так привычны и которых так ждут, возможно, и школьники, и любящие путешествовать туристы. Но в первую очередь мы сфокусируемся на приеме индивидуальных туристов, потому что мы должны обеспечить безопасность каждого, кто приходит в наши музеи», - сказала министр.

Ранее Дмитрий Чернышенко также заявил, что в середине июля в России и кинотеатры могут вернуться к работе. Роспотребнадзор совместно с Минкультом подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. В частности, предлагается соблюдать дистанцию между посетителями, минимизировать контакты и носить маски.