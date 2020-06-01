Культура

Достопримечательные места и легенды Выборской земли

Данная публикация посвящена исследованию поселений бывшей Крекшинской губы Выборского уезда Псковской земли, территория которой простиралась по правую сторону реки Висловка, далее вдоль правого берега реки Милья до впадения в Сороть, и границ с Вороничским и Вревским уездами.

Административный центр Крекшинской губы и сельского прихода находился на месте древнего погоста в Крекшино с церковью св. Николая Чудотворца. Погост Крекшино расположен на утопающей в кронах деревьев возвышенности, на окраине деревни Крюково Выборской волости Новоржевского района.

До конца XVIII века к приходу церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино относились поселения, преимущественно принадлежавшие Татищевым, а также Коновницыным и Щербининым.

История землевладений Татищевых в Крекшинской и Козмодемьянской губах Выборского уезда начинается со времен царя Ивана Грозного. Первыми известными владельцами поместий были Афанасий и Иван Татищевы, входившие в ближайшее окружение Ивана Грозного и его опричный двор. Землевладениям Татищевых ранее была посвящена отдельная статья.

Самое раннее упоминание о Крекшино и церкви св. Николя Чудотворца в сохранившихся документальных источниках встречается в Писцовых книгах 1585-1587 годов. Не вызывает сомнений, что храм существовал на этом месте ранее.

Средневековый каменный крест на погосте Крекшино

О погосте на Крекшинской горе напоминают каменные средневековые кресты, остатки фундамента с крыльцом церкви св. Николая Чудотворца и фрагменты ограды сельского некрополя, сложенной из местного гранитного валуна. По рассказам старожилов, Никольская церковь была разрушена в 1943 году во время боевых действий. Несмотря на невосполнимые утраты, можно воссоздать внешний вид и внутреннее убранство храма по описанию конца XVIII в.

Известно, что церковь св. Николая Чудотворца в Крекшино была сооружена из дерева, обшита тесом и имела придел преподобного Александра Свирского (1448-1533).

Посвящение придельной церкви памяти преподобного Александра Свирского на Псковской земле исключительный случай. Почитание этого святого в основном было распространено в Новгородских землях. Общецерковное почитание преподобного установлено при Иване Грозном в 1547 году. Согласно житию, преподобный Александр Свирский - единственный из русских святых и второй после ветхозаветного Авраама был удостоен явления Святой Троицы.

Остатки фундамента церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино (Крюково)

Крыльцо церкви св. Николая Чудотворца в Крекшино

Верх церкви венчала глава, покрытая деревянным лемехом. К храму была пристроена четырехугольная колокольня, на которой были закреплены пять колоколов. Самый тяжелый колокол весил «тридцать четыре пуда и шеснадцать фунтов». По свидетельству местных жителей колокола были сняты немецкими солдатами и вывезены в Великие Луки, а далее в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба колоколов до сих пор не известна.

Внутренний интерьер церкви св. Николая Чудотворца и придельной церкви Александра Свирского имел богатое для небольшого сельского храма убранство с трехъярусными иконостасами украшенными позолоченной резьбой и резными позолоченными ангелами.

Выкрашенный «зеленою краскою» иконостас Никольской церкви имел позолоченные резные царские врата. В первом ярусе иконостаса церкви по правую сторону от царских врат были помещены «позлащенные» иконы Спасителя и святителя Николая Чудотворца. По левую сторону – «образ божией матери с предвечным младенцем». Северные двери иконостаса расписаны иконографическим изображением архангела Гавриила. Во втором ряду иконостаса помещались четыре иконы праздничного чина: образ Богоявления Господня, образ Преображения Господня, образ Воздвижения Честного Креста и образ Рождества Христова. Центральное место третьего яруса иконостаса занимал образ Воскресения Христова. По правую сторону от него находился образ Успения, а по левую сторону – образ Входа Господня в Иерусалим.

Иконы св. Николая Чудотворца и Явление Святой Троицы преподобному Александру Свирскому

Трехъярусный иконостас в придельной церкви Александра Свирского также имел резные позлащенные царские врата, с иконографическими изображениями Благовещения и четырех евангелистов. Над царскими вратами в позолоченном резном сиянии помещалось резное посеребренное изображение Святого Духа. Над сиянием располагались резные позлащенные фигуры двух ангелов.

В первом ряду иконостаса по правую сторону от царских врат помещался образ Спасителя, а над ним «образ ангела божия позлащенный» и храмовый образ преподобного Александра Свирского. По левую сторону от царских врат находился образ Божией Матери, над которым также помещался резной позлащенный образ Ангела. Северные двери иконостаса расписаны иконографическим изображением Архистратига Михаила и над ним позлащенный образ ангела. Во втором поясе иконостаса помещались четыре иконы праздничного цикла: образы Вознесения Господня, Богоявления Господня, Входа во храм Пресвятой Богородицы и образ Сретения Господня.

В центре третьего ряда иконостаса помещался образ Господа Саваофа, над ним резной позлащенный образ Ангела Божия. С правой стороны от иконы находился образ Сошествия Святого Духа. По левую сторону - образ Рождества Пресвятой Богородицы. Перед иконами иконостаса возжигались медные лампады.

За клиросом церкви находились иконы св. Николая Чудотворца, преподобных Сергия Радонежского и Нила Столбенского, Дмитрия митрополита Ростовского, св. мучеников Фрола и Лавра. Над перечисленными иконами помещался «образ Живоначальныя Троицы…пред нея лампада медная». Напротив левого клироса находился еще она икона, но более древняя, с изображением св. мучеников Фрола и Лавра.

В притворе церкви св. Николая Чудотворца с правой стороны была помещена икона Владимирской Божией Матери, а по левую сторону -великомученицы Параскевы.

Источник «Светик»

С погостом Крекшино связано почитание родника с необычным названием Светик (ударная гласная «и»), берущего начало со склона Крекшинской горы. Вода в роднике испокон веков считается святой и наделяется целебными свойствами. Почитание источника вероятно восходит еще к дохристианскому периоду, на что указывает существовавшая традиция привязывать к деревьям у родника разноцветные ленты. Со слов старожилов, после Николина дня (22 мая) – престольного праздника в Крекшино и округе, на лесной поляне у ручья проходили народные гуляния.

Недалеко от деревни Крюково, в сторону реки Сороть, у бывшей деревни Сапельниково, находится еще один почитаемый целебный источник. По легенде родник появился на месте провалившейся церкви. Здесь также издавна существовала уходящая в языческие времена традиция привязывать к деревьям ленты и ткань. Сохранились сведения, что до революции местный врач лечил этой водой пациентов. В настоящее время когда-то полноводный ручей с целебной водой заметно обмелел.

Источник у деревни Сапельниково

В деревне Воробьево была зафиксирована легенда об озере Сковородня. Местная легенда гласит, что «крюковский поп» (священник ц. св. Николая Чудотворца в Крекшино – прим.авт.) с вершины Крекшинской горы пытался бросить, да не добросил, сковороду на Крутую гору, расположенную в Редкинском бору, между деревнями Воробьево и Редкино. Брошенная сковорода упала к подножию Крутой горы. На месте ее падения образовалось круглой формы озеро - Сковородня. Озеро расположено в лесу, в труднодоступном месте.

Озеро Сковородня

Расстояние между упомянутыми возвышенностями составляет около 5 км по прямой линии. У Крутой горы есть и другое название - Шальная гора, что связано с опасной дорогой, тянущейся узкой полосой по крутому склону горы с резкими перепадами высоты, вдоль обрыва в несколько десятков метров.

Редкинский бор. Дорога вдоль обрыва

Любопытно, что легенда с похожим сюжетом, но только с другими героями, зафиксирована в Кудеверской волости Бежаницкого района. В легенде говорится о двух богатырях, живших на горе Секирница и горе Подоржевка, которые перебрасывались друг с другом секирами. Интересно и то, что обе эти возвышенности являются городищами.

От поколения к поколению передавалось еще одно предание, согласно которому на Крутой горе в старину стояла церковь, которая провалилась в крутой обрыв. Сторожили говорят, что некоторые из жителей видели в лесу каменные ступеньки лестницы этой церкви. Место, где находилась церковь, по рассказам местных жителей, локализуется на старой дороге в деревню Мартюши.

Вид на Крутую гору с места усадьбы Татищевых в деревне Барсуки

Представляют интерес и окрестности деревни Мосеево, также принадлежавшей Татищевым. В 1684 году деревня была пожалована царями Иваном и Петром московскому дворянину Никите Алексеевичу Татищеву, отцу историка Василия Никитича Татищева. Согласно местному преданию, недалеко от небольшого деревенского кладбища находятся древние могилы, о которых известно и жителям соседних деревень - Редкино и Воробьево. Жители деревни Редкино рассказывают, что за деревней Мосеево похоронены татары. В деревне Воробьево утверждают, что – французы. А в самой деревне Мосеево распространено предание о захоронениях то ли французов, то ли шведов. Также была зафиксирована еще одна легенда, повествующая о существовавшем недалеко от кладбища деревянном монастыре на невысокой возвышенности. В известных письменных источниках сведения о монастыре отсутствуют.

Место, на котором по преданию стоял деревянный монастырь в районе деревни Мосеево

При визуальном осмотре указанного местными жителями места, рядом с деревенским кладбищем был обнаружен одиночный массивный холм округлой формы, поверхность которого имеет значительные повреждения со времен войны. Предположу, что место для кладбища было выбрано не случайно и связано с памятью о более древних захоронениях, что и выразилось в легендах.

Существующие фольклорные традиции и четкая привязка к местности легенд и преданий служат основанием для дальнейшего изучения территории с привлечением археологов. Отмечу, что автором этих строк уже обнаружено несколько ранее неизвестных археологических объектов в границах землевладений Татищевых, в числе которых городища, могильники и селища. В целях постановки обнаруженных памятников археологии на государственную охрану в Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области было направлено уведомление.

Михаил Семенов, историк, помощник депутата Псковской городской Думы