Культура

Псковичам рассказали о выкупленном губернатором участке земли

Псковский Государственный архив опубликовал пост в социальной сети ВКонтакте, рассказывающий о выкупленном губернатором Андреем Квитке участке земли в Пскове и планах создать на этом месте публичный сад.

В 1828 году гражданский губернатор Андрей Федорович Квитка выкупил участок земли на углу Архангельской (сегодня улица Ленина) и Губернаторской улиц (это улица Некрасова в данный момент) в Пскове. Именно здесь планировали создать публичный сад.

В декабре следующего года Квитка докладывал Рижскому военному и Псковскому, Лифляндскому, Эстляндскому и Курляндскому генерал-губернатору Филиппу Осиповичу Паулуччи: «Место для сада разбито, начата рассадка деревьев и проведение дорожек, прокопан канал, устроено на оных четыре мостика и выстроен буфет для прохладительных напитков».

Однако работы застопорились.