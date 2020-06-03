Культура

С недоступными туристам «в реале» коллекциями знакомит интернет-пользователей Пушкинский заповедник

С объектом, недоступном для туристов «в реале», знакомит сегодня своих online-посетителей Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». На официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте» размещена небольшая, чуть более чем десятиминутная экскурсия по научному архиву с его хранителем Татьяной Ивановой.

На сегодня в музейном научном архиве, рассказала Татьяна Борисовна, более семи тысяч единиц хранения, и с каждым годом его объём растёт, причем значительно. Более подробно хранитель останавливается на, условно говоря, «древнем собрании» — в этом разделе научного архива с соблюдением особого температурно-влажностного режима хранятся, например, планы усадеб Опочецкой и Новоржевской губерний с прилагающимися к ним межевыми книгами конца XVIII — начала XIX века, церковные бумаги пушкинского и допушкинского времени (инструкции и распоряжения, церковные метрики, письма помещиков с просьбами о венчании крепостных и так далее), другие интересные документы.

Наиболее ценным экспонатом из этого раздела, отметила Татьяна Иванова, является переплетенный в кожу с золотым теснением фолиант «Память Александра Сергеевича Пушкина. Св. Горы Псковской Губернии» /1897-1926 годы/» - книга регистрации посетителей могилы поэта. Здесь можно увидеть автографы сына поэта Григория Пушкина и его жены Варвары Алексеевны, епископа Псковского и Порховского Антония, известного фотографа начала ХХ века Карла Буллы, писателей Ивана Новикова и Михаила Семевского, пушкиниста Бориса Модзалевского и других.

Хранитель научного архива знакомит своих интернет-слушателей и с материалами из фонда Николая Лансере, художника и архитектора, представителя большой творческой династии Бенуа — Лансере. В псковских пушкинских местах Николай Лансере побывал дважды, впервые — в 1903 году. Сейчас в музее хранят его письма с описаниями и набросками, сделанными в Псковской губернии, а также путевые альбомы с карандашными рисунками и акварельными эскизами.

Святогорский монастырь в путевом альбоме Николая Лансере. Из научного архива музея-заповедника «Михайловское»

Кроме того, на официальной странице заповедника «ВКонтакте» сегодня можно увидеть и три табакерки из фондов «Михайловского».

На фото: табакерка из фондовой коллекции музея-заповедника «Михайловское»

«В послепетровское время, - пояснили в музее, - не только мужчины, но и дамы, и даже молодые барышни начали нюхать табак. Привычка эта прижилась на долгое время, вплоть до 50-х годов XIX века. Считалось, что кроме удовольствия табак проясняет ум и обостряет зрение. Табак …натирали по мере необходимости на специальных терках, шероховатых пластинах из резной кости или дерева. Запахи табака были душисты и разнообразны; помимо листьев собственно табака в его состав входили разные травы. Нередко рецепт нюхательного табака бывал темой оживленного обсуждения. Существовали правила о том, как открывать табакерку и подносить ее с особым шиком и шармом».

Напомним, несмотря на то, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи со своими друзьями и потенциальными посетителями. На официальном сайте «Михайловского», в разделе «Виртуальный Пушкинский Заповедник» и на страницах музея в соцсетях регулярно появляются новые материалы: экскурсии, архивные записи творческих встреч и спектаклей, фоторепортажи, многое другое.