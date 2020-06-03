Культура

В Петербурге умер Энгель Насибулин, графика которого была визитной карточкой «Михайловского»

Энгель Насибулин, известный художник, иллюстратор и график, чьи жизнь и творчество тесно связаны с псковскими пушкинскими местами, с музеем-заповедником «Михайловское», скончался в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на родных художника, сообщает «Российская газета». Причина смерти - сердечный приступ.

Энгель Насибулин. Фото Юрия Белинского с сайта «Российской газеты»

Напомним, что выпускник Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде Энгель Насибулин проиллюстрировал порядка 600 книг разных авторов. Однако в конце жизни практически единственной темой его творчества стала пушкинская: графические размышления над жизнью поэта и его произведениями - «Евгением Онегиным», «Борисом Годуновым», «Графом Нулиным», «Историей села Горюхина», над лирикой разных лет.

Произведения Энгеля Насибулина есть в собраниях многих пушкинских музеев - в Москве и в Санкт-Петербурге, в Болдино, в Михайловском, а также в других государственных и частных собраниях России и мира. При этом в коллекции работ Энгеля Насибулина в Пушкинском заповеднике (она насчитывает порядка трёхсот экспонатов) есть образцы не только изобразительного, но и декоративно-прикладного искусства, выполненные художником в разные годы. Графика Энгеля Насибулина часто становилась своего рода визитной карточкой «Михайловского»: музей экспонировал ее на выставках как в России, так и за рубежом.

Энгель Насибулин. Отдых (2006). Из собрания Пушкинского Заповедника

Уроженец Башкирии, петербуржец, в последнее время художник большую часть года проводил в Пушкиногорье - жил и работал в деревне Петровское, неподалёку от мемориальной усадьбы Ганнибалов. С этой землёй и с творчеством Пушкина связаны многие важные события его творческой и личностной биографии.

Так, в советские времена Энгель Насибулин, «добыл и подарил в Успенский собор в Святых Горах двухметровый басовый колокол», тут же в Святогорье он написал и первую свою икону «Успение Божией Матери». В канун пушкинского юбилея в 1998-1999 годах художник принимал участие в создании музея А. С. Пушкина в Нью-Йорке. В 2006 году он был главным художником XL Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в селе Михайловском, а в 2017 году проиллюстрированная им книга михайловской лирики Пушкина стала книгой LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.