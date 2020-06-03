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Культура

Вышла в свет книга «Отверженный провидец», посвященная жизни и судьбе Юрия Спегальского

03.06.2020 20:46|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» выпустил в свет русскоязычное издание книги «Отверженный провидец» о Юрии Павловиче Спегальском (1909–1969). Книга принадлежит перу  австралийского исследователя Ларри В. Котрена. Об этом сообщает портал музея cathedral.ru.

Жизнь и судьба выдающегося архитектора и реставратора в 1980-е годы привлекла внимание молодого тогда русиста из Южной Австралии. Более четверти века работал исследователь над монументальной творческой биографией Спегальского.

Как отмечается на сайте музея, название книги не в полной мере отражает полноту содержащейся в ней информации. Жизнь уроженца Пскова Юрия Павловича Спегальского, по словам директора музея-памятника «Исаакиевский собор», научного редактора настоящего русскоязычного издания Ю. В. Мудрова, «… и в книге, и в реальности была поделена на две части – псковскую и ленинградскую; они не ровные и не равные. Но, исключив одну из них, или умалив её значение, книга Л. Котрена не была бы убедительной.

Мучительное беспокойство за судьбы памятников и примет исчезающего Пскова в послереволюционное время, ужас блокады Ленинграда и тяжелейшие переживания за участь осаждённого города, терзания из-за катастрофических разрушений, нанесённых фашистами как Пскову, так и Ленинграду (Петербургу), оставили тяжелейший след не только в душе великого мастера реставрации, гражданина и патриота.

Особо отмечаются издателем большие главы книги «Пережить войну» («Блокада Ленинграда», «Снятие блокады») и «Отверженный провидец в Ленинграде 1947–1969», содержащие обширную информацию о деятельности Юрия Павловича в области реставрации, верхолазным работам в блокадном и послевоенном Ленинграде.

«Мы помним и почитаем родного сына Пскова, который посвятил свою жизнь восстановлению Пскова, и до и после Великой Отечественной Войны, - отметил автор книги. - Мы помним его любовь к родной культуре, к тем, кто создавал и строил один из самых красивых городов мира, и эта любовь еще вселяет в нас надежду, что наше поколение продолжит необходимую работу, чтобы сохранять это культурное наследие для будущих поколений. Давайте почтим его достижения и посвятим наши силы этой задаче, которую так красноречиво показывает нам жизнь и творчество Юрия Павловича Спегальского».

Ларри В.Котрен выразил надежду на то, что новое издание книги «Отверженный провидец. Юрий Павлович Спегальский и восстановление Пскова» станет «катализатором для роста интереса к его жизни и творчеству, вдохновит к непрерывным усилиям для восстановления и сохранения культурного наследия Пскова».

Теги: #Спегальский
Источник: Псковская Лента Новостей
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