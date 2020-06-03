Вышла в свет книга «Отверженный провидец», посвященная жизни и судьбе Юрия Спегальского

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» выпустил в свет русскоязычное издание книги «Отверженный провидец» о Юрии Павловиче Спегальском (1909–1969). Книга принадлежит перу австралийского исследователя Ларри В. Котрена. Об этом сообщает портал музея cathedral.ru.
Жизнь и судьба выдающегося архитектора и реставратора в 1980-е годы привлекла внимание молодого тогда русиста из Южной Австралии. Более четверти века работал исследователь над монументальной творческой биографией Спегальского.
Как отмечается на сайте музея, название книги не в полной мере отражает полноту содержащейся в ней информации. Жизнь уроженца Пскова Юрия Павловича Спегальского, по словам директора музея-памятника «Исаакиевский собор», научного редактора настоящего русскоязычного издания Ю. В. Мудрова, «… и в книге, и в реальности была поделена на две части – псковскую и ленинградскую; они не ровные и не равные. Но, исключив одну из них, или умалив её значение, книга Л. Котрена не была бы убедительной.
Мучительное беспокойство за судьбы памятников и примет исчезающего Пскова в послереволюционное время, ужас блокады Ленинграда и тяжелейшие переживания за участь осаждённого города, терзания из-за катастрофических разрушений, нанесённых фашистами как Пскову, так и Ленинграду (Петербургу), оставили тяжелейший след не только в душе великого мастера реставрации, гражданина и патриота.
Особо отмечаются издателем большие главы книги «Пережить войну» («Блокада Ленинграда», «Снятие блокады») и «Отверженный провидец в Ленинграде 1947–1969», содержащие обширную информацию о деятельности Юрия Павловича в области реставрации, верхолазным работам в блокадном и послевоенном Ленинграде.
Ларри В.Котрен выразил надежду на то, что новое издание книги «Отверженный провидец. Юрий Павлович Спегальский и восстановление Пскова» станет «катализатором для роста интереса к его жизни и творчеству, вдохновит к непрерывным усилиям для восстановления и сохранения культурного наследия Пскова».