Культура

Бежаницкая библиотека работает только на выдачу литературы для школьников

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе Бежаницкая центральная районная библиотека работает только на выдачу литературы для школьников. Получить книги можно по предварительной заявке и договоренности.

«Мы понимаем что у школьников есть списки для летнего чтения, а лето так быстротечно. Поэтому предлагаем следующее решение проблемы: присылайте списки необходимых детям книг в сообщениях группы, приходите к нам в библиотеку каждую среду и пятницу с 15 до 17 часов (в маске и перчатках), чтобы забрать подготовленные для вас книги», - говорится в официальном сообществе библиотеки в социальных сетях.

Смотрите также Псковские городские библиотеки переходят на онлайн-обслуживание читателей

Сдать книги в библиотеку можно после снятия ограничений, штрафов за просрочку не будет.