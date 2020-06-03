Культура

Пушкинский праздник 1936-го в сообщениях советских репортёров покажет «Михайловское»

Небольшую выставку из газетных публикаций о том, как праздновали день рождения Пушкина в 1936 году, подготовили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» к online-празднику Пушкинской поэзии, который фактически уже стартовал в Псковской области.

На фото: Заметка из газеты «Ленинградская правда» от 8 июня 1936 года

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Михайловском», подборка составлена по архивным материалам научной библиотеки музея: здесь по сей день хранят большие альбомы, куда вклеивали статьи и заметки, аккуратно вырезанные из центральных и местных советских газеты в разные годы.

Как подчеркивает руководитель библиотеки Людмила Беляева, «…накануне 100-летнего юбилея со дня трагической гибели поэта в Советском Союзе началась активная пропаганда творческого наследия Пушкина. Огромными тиражами выходили издания его произведений, доступные для каждого живущего в нашей стране человека, о творчестве поэта читали лекции, библиотеки проводили литературные встречи с читателями, в школах устраивали выставки… Широкое празднование дня рождения А.С. Пушкина стали проходить с 1936 по всей стране, в том числе и в Михайловском. В статьях особенно подчеркивали народность и торжественность этого праздника, дополняя их сюжетами советской реальности».

Для показа в музее отобрали те публикации, где идёт речь о праздновании 99-го дня рождения Пушкина на Псковской земле, в Святогорье. Газеты рассказывают о 15 тысячах собравшихся в Михайловском и о 290 тройках и 80 грузовиках, прибывших к месту праздника; о митинге на берегу озера Кучане, где вручение торжественных знамён передовикам чередовалось с чтением стихов Пушкина, а завершилось отправкой приветственных телеграмм товарищам Сталину, Молотову, Ворошилову и Горькому; о карнавале, среди «масок» которого были персонажи произведений поэта — Ленский, Татьяна, Борис Годунов, Дубровский, даже кибитка с цыганами.

Познакомиться с выставкой можно на официальной странице Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда в соответствии с приказом министерства культуры РФ музей-заповедник «Михайловское» вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, Пушкинские дни впервые в истории праздника пройдут в режиме online.

Среди того, что подготовили музейщики для своих интернет-гостей: концерт народного артиста России Олега Погудина, спектакль петербургского театра «Пушкинская школа», очень разные — как небольшие, так и масштабные выставочные проекты, фильмы и видеозаписи лучших моментов Пушкинских праздников прошлых лет, многое-многое другое.