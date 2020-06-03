Культура

«Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО

Сегодня, 5 июня, гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стала директор областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова.

Ведущие программы Надежда Назаренко и Любовь Кузнецова обсудили с ней программу Дней пушкинской поэзии и русской культуры, которые в этом году из-за коронавируса пройдут в режиме онлайн. Также гостья студии рассказала о деятельности возглавляемых учреждений в условиях действия «коронавирусных» ограничений и о том, какие фестивали ждут псковичей в ближайшее время.