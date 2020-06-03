Культура

Елизавета Барышникова не исключила отмену массовых мероприятий в День города Пскова

Массовые мероприятия в Дни города Пскова, скорее всего, будут отменены. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Она рассказала, что по линии епархии планировался грандиозный проект при участии оркестра. «Мы его очень ждали, но пока говорить о чем-либо рано», - заметила Елизавета Барышникова.

Кроме того, она сообщила, что дирекция БКЗ присматривается к новой сцене Зеленого театра. «В конце июня оркестр вернется из отпуска и начнет репетиции, - добавила она. - Мы в любой момент готовы встроиться в повестку культурной жизни Пскова».