Культура

Открылась виртуальная выставка работ художника Константина Зинина

Виртуальную выставку «Приветствую тебя, пустынный уголок…» представляет преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, художник-график, член Московского Союза художников Константин Александрович Зинин.

Экспозиция состоит из двух частей. Первая представляет серию офортов «Пушкиногорье», созданную автором к 200-летнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина, который широко отмечался в 1999 году. Эта серия находится в фондах Литературного музея им. А.С. Пушкина и в фондах музея-заповедника «Михайловское», а также в частных собраниях в России и за рубежом, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.

Офорт – это трудоемкая графическая техника, требующая особых условий создания печатной формы с последующим получением с нее оригинальных оттисков, сделанных вручную на специальном станке. Эта техника получила свое широкое развитие во времена великого Рембрандта. В России офорт стал популярен в конце 19 начале 20 века как наиболее демократичный и доступный вид графического искусства. Расцвет разнообразных офортных техник, способов травления и получения печатной формы пришелся на советский период развития эстампной графики.

Вторая часть – это пастели, выполненные в летние месяцы пленэров, проходивших в разные годы в Пушкиногорье. Они изображают дорогие для автора места, связанные с жизнью великого поэта.

Пастель – один из уникальных видов искусства, который сочетает в себе живописное и графическое начало одновременно. Возникла в 16 веке в Италии, далее получила широкое развитие в европейских странах. Многие русские художники любили работать в этой технике. Главное достоинство пастели в том, что цвет не теряет своей насыщенности со временем, не выгорает и не тускнеет.

Эта выставка совместила в себе принципиально разные техники исполнения, но она объединена общей темой – красотой и непреходящей ценностью Пушкинского наследия.

Посмотреть выставку «Приветствую тебя, пустынный уголок…» можно по ссылке.