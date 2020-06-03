Культура

Послушать речи европейских рыцарей и пинежской крестьянки приглашает «Михайловское» в Пушкинский день России

В субботу, 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, он же — Пушкинский день России, Государственный музей-заповедник «Михайловское» приглашает всех желающих присоединиться к просмотру спектакля «Сцены из рыцарских времен». Эта постановка, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, — одна из работ театра «Пушкинская школа», работающего при Государственном Пушкинском театральном центре в Санкт-Петербурге, и его бессменного руководителя, народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

Сцена из спектакля «Пушкинской школы». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Спектакль, который театр и музей предлагают к показу, объединяет два сочинения Пушкина. Это «Скупой рыцарь» — одна из Маленьких трагедий, которая имеет множество игровых (как актёрских, так и режиссёрских) интерпретаций, а также собственно «Сцены из рыцарских времен», которые на сцене идут очень редко. Это произведение считается не законченным, но Владимир Рецептер, исследовав текст, пришел к выводу, что подобная точка зрения — заблуждение, а «Сцены…» закончены, только не переписаны поэтом начисто. Напомним, что одна из задач, которые «Пушкинская школа» и её создатель и худрук ставят для себя в ряд первоочередных — обращение к тем произведениям Пушкина, которых широкий зритель, массовый читатель или не помнит, или не знает вовсе.

Запись спектакля будет доступна на официальной странице «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте» 6 июня с 14.30.

Кроме этого, завтра подписчики и посетители паблика Пушкинского Заповедника «ВКонтакте» смогут посмотреть и еще одну, очень интересную театральную работу — моноспектакль по «Пинежскому Пушкину» Бориса Шергина. Читает эту выразительную прозу артистка «Петербург-Концерта» Анна Яковлева. Откроется «Пинежский Пушкин» в 14.00.

Актриса Анна Яковлева читает «Пинежского Пушкина» Бориса Шергина.

Напомним, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом Министерства культуры РФ Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить прием туристов и проведение массовых мероприятий. Поэтому нынешний 54-й Пушкинский праздник поэзии, в рамках которого и запланированы эти два театральных показа, проходит в цифровом формате.