Культура

Пушкину, в сельцо Михайловское - благодарность поэту выразила депутат Госдумы

Сегодня, в день рождения Пушкина, он же — Пушкинский день России и День русского языка, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» продолжает публиковать лучшие из многих и многих видеопоздравлений, которые прислали в адрес поэта и его почитателей россияне и жители зарубежья. С таким поздравлением к поэту обратилась и Елена Ямпольская, журналист, председатель комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

«Дорогой Александр Сергеевич! В этот замечательный день, лучший в июне - день вашего рождения - позвольте передать вам поздравления, приветы и поклоны, передать туда, где по вашим представлениям с наибольшей вероятностью обретается ваш дух - в сельцо Михайловское Псковской губернии, - говорит депутат. - Нам кажется, что, скорее всего, вы там. Наверное, это ощущение возникает у каждого, кто в Михайловское приезжает. Там заботятся, чтобы 6 июня у вас под окнами благоухала сирень, там заботятся, чтобы вид из этих окон не менялся, чтобы пейзажи и ландшафты оставались неприкосновенными. И именно там тихий, интеллигентный, милейший директор заповедника Георгий Николаевич Василевич становится просто каменной скалой на пути у тех, кто пытается каким-то образом нарушить вашу волю и ваш покой… Спасибо вам, Александр Сергеевич, за то что вы никогда не были ни жестоковыйным фарисеем, ни моралистом, ни ханжой, за то, что вы падали, вставали, спотыкались, шли дальше…»

С поздравлением ко всем друзьям Пушкина и Пушкинского Заповедника обращается сегодня и директор «Михайловского» Георгий Василевич. «Пушкин - единственный, кто и через двести лет после своей жизни остаётся для нас не просто поэтом, но близким, во многом даже - родным человеком. Он - один из немногих поэтов, кому дано было стать нашим учителем на долгие десятилетия и даже столетия. <…> Каждый год, собираясь в Михайловском, мы празднуем удивительную встречу Пушкина с самим собой, с призванием, с состоянием поэтического творчества. С открытием мира, который он видит сквозь призму рифмы и слова. Не случайно День русского языка мы празднуем в день рождения Пушкина… Язык и народ - единое целое, и Пушкин напоминает нам в эти праздничные дни своими стихами и стихами всех, кто идет вслед за ним, о том, что словом все начинается, словом продолжается, о том, словом живет и укрепляется человек».

Но праздник это еще и возможность отдать дань, творческую дань поэту, потому что призвание человека - быть не только мыслителем, но и творцом, преображать мир, делать его лучше светлее, - напоминает своим слушателям Георгий Василевич. И подчёркивает, что осознавать это особенно важно сейчас, когда трагические события и тяжелые болезни вокруг заставляют нас думать не только о признании человека, но и об ответственности его перед самим собою и будущими поколениями.

Эти и другие поздравления - в том числе от музейщиков из Болдино, от доброхотов из Перми, из Санкт-Петербурга, из ульяновского Языкова, из других городов и поселков России, почитателей поэта из нашей страны и из-за ее пределов - во множестве публикует сегодня музей на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», которая стала своеобразной «главной сценой» нынешнего праздника поэзии.

Напомним, что среди праздничных интернет-событий сегодняшнего дня в паблике «Михайловского» - концерт народного артиста России Олега Погудина, спектакль «Сцены из рыцарских времён» театра «Пушкинская школа», «Пинежский Пушкин» в исполнении актрисы Анны Яковлевой и многое, многое другое.