Культура

Михаил Ведерников: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в онлайн-формате - это новые возможности

Дни Пушкинской поэзии в Михайловском десятилетиями сохраняют живое поэтическое слово, приобщают к традициям и истокам русской культуры. Формат праздника с годами менялся и постепенно из сугубо литературного превратился в российский фестиваль искусства всех направлений и жанров, заявил губернатор Псковской области в своем видеопоздравлении в день рождения великого русского классика.

«Сегодня наследие Александра Сергеевча объединяет поэтов, музыкантов, литераторов, актеров театра и кино, общественных деятелей со всех уголков нашей страны. Впервые это значимое событие проходит в онлайн формате, и это не только вынужденное решение, но и новые возможности по использованию современных технологий в искусстве. В семидневной программе дней Пушкинской поэзии и русской культуры онлайн мероприятия, челленджи и флешмобы, виртуальные выставки, викторины, театрализованные программы с участием Санкт-Петербургских театров, а также гала-концерт, в котором примут участие солисты Мариинского театра. Как писал Давид Самойлов, пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу. Я от всей души поздравляю вас с праздником. Пусть он наполнит ваши сердца самыми добрыми чувствами и подарит незабываемые впечатления», - заявил глава региона.