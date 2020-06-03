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Традицию выставок одного предмета в «Михайловском» продолжили online-показом альманаха «Северная звезда»

06.06.2020 15:39|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, в день рождения Пушкина, он же - Пушкинский день России, на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское» открыли выставку одного предмета «…Цветы цветочки». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, это название виртуальной экспозиции дано по фразе-приписке Пушкина в письме к его лицейскому приятелю Антону Дельвигу от 2 марта 1827 года.

На выставке представлен экземпляр литературного альманаха объединившего в XIX столетии литераторов пушкинского круга. Это «Северные цветы на 1826 год, собранные бароном Дельвигом. Изданы Иваном Слениным. СПб.: В Тип. Департамента Народного Просвещения, 1826». Из произведений Пушкина в книге напечатаны: «Отрывок из письма А.С. Пушкина к Д…», «К чему холодные сомнения», «Подражание Корану», «Баратынскому. Из Бессарабии», «Ему же», «Отрывки из второй песни Евгения Онегина, поэмы Пушкина» (от слов «Её сестра звалась Татьяна» до строки «Потреплет лавры старика»), отрывок из поэмы «Цыганы» об Овидии. Необходимо уточнить, что ни одно другое современное поэту литературное периодическое издание не напечатало столько произведений Пушкина, как «Северные цветы», - порядка шестидесяти произведений и фрагментов. А «Московский телеграф» - весьма и весьма авторитетный русский научно-литературный журнал Н.А. Полевого - утверждал, что «…общее мнение признало «Северные цветы» лучшим по содержанию русским альманахом».

Гравированное заглавие альманаха «Северные цветы» за 1826 год

Раритет, который хранится в отделе рукописных и редких книг, в фонде А. С. Пушкина Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, представлен в рамках большого, многолетнего проекта «выставок одного предмета», который два самых крупных музея в нашем регионе воплощают в жизнь с 2010 года. За эти одиннадцать лет гости и участники Пушкинских праздников поэзии могли увидеть на подобных показах уникальный рукописный альбом, принадлежащий псковскому дворянину, военному офицеру, к концу службы - генерал-лейтенанту, участнику Бородинской битвы, кавалеру многих орденов Николаю Николаевичу Скобельцыну, а также письма Екатерины II к Ивану Ганнибалу, рукопись комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», тетради со стихами псковского поэта Яхонтова, семью которого, по легенде, Пушкин посещал, когда Яхонтов был ещё шестилетним ребёнком, и другие уникальные, так или иначе связанные с именем первого русского поэта, другие экспонаты из фондов псковского музея.

Выставку одного предмета «Цветы цветочки» можно посетить по ссылке. Альманах можно «пролистать», увеличивая или уменьшая размеры изображения, отметили в музее.

Теги: #Пушкинский фестиваль #пушкинский заповедник #Пушкин
Источник: Псковская Лента Новостей
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