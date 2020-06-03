Культура

Вышла в свет новая книга островской писательницы «…Не поле перейти»

Вышла в свет книга островской поэтессы, писательницы Татьяны Алексеевой-Никулиной «…Не поле перейти». Об этом сообщают «Островские вести».

Татьяна Алексеева-Никулина — поэт, прозаик, член Российского межрегионального и Российского союзов писателей, действительный член Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина, автор тринадцати книг, среди которых сборники стихов и две книги рассказов для подростков.

Новая книга — история двух слоев корней семьи Бояринцевых, охватывающая почти целый век — с 1870 по 1945 годы. В ней автор делится опытом написания своей родословной. Опираясь на истории реальных людей, добавив немного вымысла, юмора, позволяет читателю, прослеживая судьбы ее родных, заглянуть в глубь истории России.



Когда у островской поэтессы Татьяны Алексеевой-Никулиной родились внуки, она решила написать для них свою родословную, а начав писать, поняла, что история страны в судьбах родных прослеживается не менее ярко, чем в жизни выдающихся личностей.



В название новой книги «… Не поле перейти» легла часть пословицы: «Жизнь прожить, не поле перейти». В ней отражена мудрость народная, ведь жизнь — не сиюминутное отражение, а поле, которое растет и колосится, убирается и пашется вновь — оно меняется с каждым сезоном. Так и в жизни каждого: то взлеты и падения, то слезы и грусть, то радость и надежда.



В книгу вошли повесть и 11 рассказов. Герои повести «…Не поле перейти» — реально существующие люди: прабабушка Иустина Георгиевна Вараксина, в замужестве Бояринцева и ее муж — Алексей Евдокимович. От них идет одна из старинных ветвей рода. Рассказы, вошедшие в книгу, повествуют о судьбе женщины, которая вырастила троих детей, а в старости мыкалась от дочерей к сыну и умерла в доме престарелых; о любви и о смешных житейских ситуациях. В своей следующей книге писательница планирует рассказать о родителях, пишут «Островские вести».