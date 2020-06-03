Культура

Учреждениям культуры разрешили не возвращать деньги за отмененные концерты до полугода

Российское правительство разрешило учреждениям культуры не возвращать деньги за билеты, отмененные из-за эпидемии коронавируса, в течение как минимум шести месяцев после отмены карантинных мер, передает «Интерфакс». Соответствующее распоряжения опубликовано на сайте правительства. Мероприятия, отмененные из-за эпидемии, должны быть проведены в течение полутора лет после отмены карантина.

Концертные площадки, театры, музеи после возобновления своей работы обязаны не позднее шести месяцев известить зрителей о дате и времени проведения перенесенного мероприятия. Если за полгода это не будет сделано, мероприятие считается отмененным и организатор должен выплатить полную стоимость билета.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что из-за коронавируса на руках у россиян осталось около семи миллионов заранее приобретенных билетов.

Директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Оксана Косарева считает, что теперь период ожидания возврата денег за билеты на концерты, которые отменили в связи с пандемией коронавируса, может возрасти до нескольких месяцев.