Культура

Письмо Онегина, написанное на песке, показал гостям Пушкинского праздника, необычный московский театр

В рамках LIV Всероссийского Пушкинского праздника поэзии - Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Государственный музей-заповедник «Михайловское» и Министерство культуры Российской Федерации представили подписчикам и посетителям официальной страницы музея в социальной сети «ВКонтакте» новую работу «Театра на песке» - небольшой, длящийся четыре минуты и 21 секунду ролик-спектакль «Письмо Онегина к Татьяне». На глазах у зрителя рождаются песочные иллюстрации к бессмертным строкам — художник театра, выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества, мастер песочной анимации Екатерина Шеффер создает сцены из романа, портреты его героев и даже рисует Пушкина, в общих чертах повторяя знаменитый автопортрет поэта. Пушкинский текст за кадром читает народный артист СССР, Лауреат Госпремии РСФСР Иннокентий Смоктуновский.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты новостей в музее, маленький, состоящий всего из трёх человек «Театр на песке» - необычный проект, родившийся совсем недавно, в 2019 году. В его активе - «песочные» спектакли по сказкам Андерсена, прозе Хемингуэя, произведениям Лермонтова. Ролик этого московского коллектива очень удачно дополнил «театральную составляющую» нынешнего online-праздника, куда, напомним, вошли спектакль «Сцены из рыцарских времен» петербургской «Пушкинской школы» под руководством народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера, а также моноспектакль петербургской же актрисы Анны Яковлевой по миниатюре Бориса Шергина «Пинежский Пушкин».

Напомним, что в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий. Поэтому Пушкинские дни впервые в истории праздника были проведены в режиме on-line: полностью - на официальной странице музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте» и частично - на сайте учреждения. Среди того, что подготовили музейщики для своих интернет-гостей к празднику - четыре выставки, в том числе и совместная с Псковско-Изборским музеем выставка одного предмета; выступление народного артиста России Олега Погудина; видеоролики, запечатлевшие лучшие моменты дневных гуляний и вечерних концертов на Поэтической поляне близ Михайловского в разные годы; многое-многое другое.