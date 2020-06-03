Культура

Псковские учреждения культуры подготовили праздничную программу ко Дню России

В условиях ограничений на проведение массовых мероприятий учреждения культуры Пскова подготовили праздничные онлайн-мероприятия ко Дню России.

Так, 11 июня Центральная городская библиотека на Конной проведет презентацию книги В. И. Матузовой «Крестоносцы и Русь». Книга знаменательна тем, что «работа такого типа по истории противостояния Руси и крестоносцев проводится впервые как в отечественной, так и в зарубежной историографии». Присоединиться к этому мероприятию можно будет в группе «ВКонтакте» ЦГБ в 17.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

12 июня Городской культурный центр покажет праздничный онлайн-концерт «Россия - родина моя». В программе будут представлены выступления творческих коллективов центра. Посмотреть концерт можно на странице ГКЦ «ВКонтакте».

Также Дом офицеров организует онлайн-концерт «Наш дом Россия!». В нем примут участие творческие коллективы Дома офицеров. Мероприятие будет проходить на сайте Дома офицеров и на страницах организации: YouTube, ВКонтакте, Instagram, Facebook 12 июня в 12:00.