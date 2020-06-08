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Культура

«Михайловское» знакомит интернет-пользователей с автографами великих современников

09.06.2020 20:51|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 9 июля, в Международный день архивов, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает еще раз заглянуть в музейный научный архив. Сегодня его хранитель Татьяна Иванова, продолжая тему недавнего Пушкинского праздника поэзии, рассказывает об автографах известных людей, побывавших в Михайловском в разные годы.

Это и потомки поэта (Воронцовы-Вельяминовы, Кологривовы, Гибшман), и известные деятели культуры и искусства, актёры, художники, поэты и прозаики: Дмитрий Лихачев, Ираклий Андроников, Василий Звонцов, Андрей Мыльников, Михаил Ульянов, Сергей Юрский, Белла Ахмадулина, Юрий Нагибин, Андрей Миронов не единожды бывавший в псковских пушкинских местах, многие-многие другие.

Пользователи интернета, подписавшиеся или просто посетившие официальную страницу музея в социальной сети «ВКонтакте», смогут прочесть, например, поэтический экспромт Евгения Евтушенко (июнь 1968 года), который начинается так: «В Михайловском выхода нет. Невозможен из Пушкина выход. / И мнимо доступен распахнутый в Пушкина вход…». Или запись, сделанную рукой Галины Вишневской (3 сентября 1965 года): «Ты прежнею Татьяной стала… До глубины души взволнована. Слов найти не могу». А приехавший в Святогорье вместе с четой Вишневской и Ростроповича великий английский композитор Бенджамин Бриттен оставил в книге запись музыкальной фразы, которая, вероятно, пришла ему в голову во время посещения музея, и обещание никогда не забыть посещения дома Пушкина «…этим великолепным летом. С огромным преклонением…».

Автограф Бенджамина Бриттена. Из научного архива музея-заповедника «Михайловское»

«И я грешный был здесь в святом доме», — гласит автограф Аркадия Райкина (28 мая 1982 года). А днем позже, на этой же странице журналист Василий Песков признается: «Из всех хождений по земле приход сюда был самым главным».

Из научного архива музея-заповедника «Михайловское»

Некоторые отзывы, такие как, например, замечательная, ещё довоенная запись Константина Паустовского, — рассказала Татьяна Иванова, — сотрудники «Михайловского» часто цитируют туристам во время экскурсий по мемориальным усадьбам Пушкинского заповедника.

Напомним: несмотря на то, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи со своими друзьями и потенциальными посетителями. На официальном сайте «Михайловского», в разделе «Виртуальный Пушкинский Заповедник» и на страницах музея в соцсетях регулярно появляются новые материалы: экскурсии, архивные записи творческих встреч и спектаклей, фоторепортажи, многое другое.

Теги: #пушкинский заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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