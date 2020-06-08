Культура

Искусствовед-архитектор передал в дар Изборскому музею более 100 предметов XIX – ХХ веков

На днях искусствовед-архитектор, член-корреспондент Академии архитектурного наследия, член Союза архитекторов России Игорь Лагунин передал в дар Изборскому музею более 100 предметов конца XIX – ХХ веков, которые имели широкое бытование на территории Изборской округи и на сегодняшний день являются редкими и уникальными. Об этом говорится в сообществе музея «ВКонтакте».

Карточка почтовая «г. Псковъ – Поганкины Палаты» начала ХХ в, копия с фото Елены Рерих

Знаковым подарком стала почтовая карточка начала ХХ века «г. Псковъ – Поганкины Палаты», скопированная с фотографии Елены Рерих, супруги художника Н.К. Рериха, поскольку в экспозиции музея «Изборск и его округа – святые места для русской культуры» экспонируется выставка «Образы Псковщины в творческом наследии Рерихов».

Борона конная ручной работы начала ХХ века

«Коллектив музея-заповедника «Изборск» сердечно благодарит Игоря Ивановича Лагунина за весомый вклад в сохранение культурного наследия Изборска. В ближайшее время предметы пройдут первичный учет и будут представлены в экспозициях музея», - отмечается в группе.

Напомним, Изборский музей является структурным подразделением Псковского-Изборского объединенного музея-заповедника.